Поліцейський купив їжу родині, яка хотіла вкрасти її в супермаркеті

Автор фото, Somerset Police Department Підпис до фото, Офіцер Ліма сказав, що ця родина нагадала йому про власних дітей

Офіцер поліції США, якого викликали, щоб арештувати родину за крадіжку, натомість купив їм їжу для різдвяної вечері.

Як пояснюється у заяві поліції, минулого місяця Метта Ліму викликали до продовольчого магазину в Сомерсеті в штаті Массачусетс.

Дві жінки, яку купували продукти в супермаркеті, провели через сканер не всі свої покупки.

Під час допиту вони зізналися, що родина переживає важкі часи і не може дозволити собі оплатити всю їжу.

Втім, вони хотіли подарувати дітям різдвяну вечерю.

Пан Ліма виписав їм ордер про заборону входу до магазину, але не пред'явив звинувачень, тому що всі товари в чеку були їжею, заявили в поліції.

Після цього він купив їм за свої гроші подарунковий сертифікат вартістю 250 доларів, щоб жінки могли купити їжу для різдвяної вечері в іншому магазині тієї ж мережі.

"Ця родина нагадала мені про моїх власних дітей, тому я мусив їм допомогти", - зазначив офіцер Ліма.

"Очевидно, що ця сім'я бідувала, і мені важко уявити рішення, яке їм довелося ухвалювати - купити лише ту їжу, яку вони можуть собі дозволити, або взяти щось іще для дітей на свято", - пояснив він місцевому телебаченню.

"Вони були дуже вдячні і приголомшені. Адже в такій ситуації люди очікують іншої розв'язки - що їх напевно заарештують або їм доведеться відповідати у суді".

"Я купив подарункову карту приблизно тієї вартості, яка була їм потрібна", - додав правоохоронець.

"Я просто зробив те, що вважав правильним. Це не стосується мене, я просто намагався стати на місце цієї родини і виявити трохи співчуття".

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