Крижане волосся: звідки береться загадкова цукрова вата на деревах

Джуліан Фовлер

BBC News

У британських лісах цієї зими можна спостерігати вкрай незвичне природне явище, а саме - крижане волосся.

Прогулюючись, люди натрапляли на дивне видовище - здавалося, наче на гілках розвісили жмутки цукрової вати.

Зблизька здається, що це пасма білосніжного волосся або вовни.

Якщо дивовижа потрапить під сонячне проміння або якщо торкнутися її рукою, білосніжні пасма відразу тануть.

Це дивне явище називають крижаним волоссям.

Кристали утворюються на трухлявій деревині у вологі зимові ночі, коли температура трохи нижче нуля.

Вчені виявили, що через грибок лід набуває форми тонких волосків діаметром близько 0,01 мм.

Крижане волосся - також відоме як морозні квіти - цьогоріч помітили в графствах Тірон та Фермана у Північній Ірландії.

Тож, якщо ви вирушаєте на прогулянку до лісу, придивіться, можливо, і у своїх лісах зможете помітити це унікальне явище.