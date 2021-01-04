Батько змусив голодну дитину відкрити банку з бобами. Їй знадобилось шість годин

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У США батько наказав своїй голодній дев'ятирічній доньці самотужки відкрити банку з бобами або лишатись без їжі. Своїм педагогічним хистом він похвалився у соцмережах, але у відповідь отримав здебільшого критику та обурення.

Дитині знадобилося шість годин, щоб врешті відкрити консервну банку та поїсти. Про це батько, який назвав інцидент перемогою "хорошого виховання", написав у своєму Twitter. Щоправда, згодом він видалив свій акаунт.

Користувачі соцмереж звинуватили батька у недбалості, а дехто іронічно охрестив його "батьком-бобом".

Все почалося з того, що до музиканта Джона Родеріка прийшла донька, вона принесла з собою банку бобів, консервний ніж та попросила тата приготувати їй боби.

Натомість батько спитав, чи знає вона, як працює консервний ніж. Коли дівчинка зізналася, що не знає, він вирішив, що це хороша нагода дати доньці урок самостійності.

В результаті дитина намагалася відкрити банку шість годин. Зрештою дівчинка зробила це та з'їла боби, похвалився тато.

Твіт чоловіка викликав величезний резонанс в мережі.

І хоч дехто підтримав чоловіка, написавши, що такі речі вчать "незалежності" та "особистісного зростання", здебільшого люди поставилися до ситуації критично, вважаючи, що батько мав передусім нагодувати голодну дитину.

Спершу чоловік намагався захищатися, запевнивши, що з його дитиною все гаразд і нічого поганого не сталося, але зрештою видалив акаунт у Twitter.