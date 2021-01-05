Південноафриканська мутація Covid-19 може бути стійкішою до вакцин - вчені

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Південноафриканські вчені кажуть, що мають "обґрунтоване занепокоєння" щодо того, що нова мутація коронавірусу, яку виявляють в країні, може бути стійкішою до наявних вакцин - порівняно з іншими штамами.

"Це теоретичне занепокоєння. Обґрунтоване занепокоєння, що південноафриканський варіант може бути більш стійким", - сказав у розмові з BBC професор Шабір Мадхі, який проводить випробування вакцини AstraZeneca у ПАР.

За його словами, остаточну відповідь вчені отримають приблизно за кілька тижнів.

Але побоювання викликає той факт, що південноафриканський варіант вірусу, за словами пана Мадхі, мутував більше, ніж штам, який останнім часом активно виявляли у Британії.

При цьому одна з мутацій здатна призводити до того, що вірус зможе уникати атак антитіл, вироблення яких спричиняють вакцини.

Антитіла - це невеликі білки, які створюються імунною системою і мають приєднуватися до вірусів, аби "блокувати" їх. Якщо зі здатністю антитіл приєднуватися до вірусів виникають проблеми, то вакцини можуть виявитися не такими ефективними.

Професор Махді наголошує, що навряд чи південноафриканська мутація повністю знівелює ефект від щеплення, але на його думку послаблення ефективності вакцин не виключене.

Водночас експерт із вакцин з Університету Вітса, професор Хелен Різ, заспокоює: за її словами, навіть якщо побоювання щодо нової мутації справдяться, то модифікувати вакцини потрібним чином не є проблемою - наявні технології дозволяють зробити це достатньо швидко.

Професор Різ також додає, що занепокоєння щодо мутацій коронавірусу в Південній Африці зайвий раз привертає увагу до того, що вакцинами якомога швидше треба забезпечити якнайбільше країн - і не лише багатих.

Наприкінці грудня південноафриканську мутацію, про яку йдеться, зафіксували у Великій Британії.

Очільник міністерства охорони здоров'я Метт Генкок тоді заявляв, що "вона ще більш заразна і мутувала ще більше".

Проте в Південній Африці цю інформацію заперечили - кажуть, жодних доказів, які б це доводили, немає.