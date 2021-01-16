Liveuamap. Як українці створили мапу, яка розповідає про війни та протести в усьому світі

Автор фото, Liveuamap Підпис до фото, Онлайн-мапу війни у Нагірному Карабаху від Liveuamap восени дивилися мільйони користувачів

Українські програмісти з Дніпра за кілька років створили систему онлайн-мап Liveuamap, яка дозволяє наживо стежити за перебігом військових конфліктів та протестів в усьому світі.

Ці мапи використовують не лише звичайні користувачі інтернету, але й уряди, журналісти-розслідувачі та експерти, а гуманітарні організації завдяки ним підвищують рівень безпеки своїх співробітників.

Як вдалося створити проєкт, яким користуються мільйони і чому його авторам надходить дедалі більше пропозицій продати сайт?

Як все почалося

Спочатку була ініціатива двох програмістів - Олександра Більченка та Родіона Рожковського з компанії Altwork у Дніпрі. Компанія розробляє програмне забезпечення та сайти на замовлення, проте їм хотілося створити власний продукт, який може зацікавити світ.

Це бажання збіглося у часі з подіями, які змінили історію України взимку 2014 року.

"Під час Євромайдану виникла проблема - українські події в світі переважно висвітлювали російські медіа, Russia Today. І друга проблема - мало хто розумів, де розташована Україна. Одне медіа взагалі показало мапу Пакистану і замість Ісламабаду написало Київ", - згадує керівник Liveuamap Родіон Рожковський.

Проєкт стартував 18 лютого 2014 року.

Автор фото, Liveuamap Підпис до фото, Олександр Більченко (ліворуч) та Родіон Рожковський вирішили створити Liveuamap, аби у світі краще розуміли протести в Україні проти Януковича. Згодом сайт почав висвітлювати ключові військові конфлікти у світі

Програмісти створили мапу протестів у Києві. Події позначали на мапах Google Maps і перекладали англійською основні новини.

Через чотири дні Янукович втік з Києва. Потім відбувся напад Росії на Крим, почалися заворушення на Донбасі, і Liveuamap почав розповідати світу вже про військові дії в Україні.

"Почалася гаряча фаза війни. До кінця серпня 2014 року в нас вже було до 150 тисяч користувачів на день. Ми виросли з "бруду в князі", - розповідає Рожковський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Популярність Liveuamap різко зросла завдяки створенню онлайн-мапи бойових дій на Донбасі

У вересні 2014 року уклали мінські домовленості, масштаб бойових дій зменшився і аудиторія почала танути. Проте розробники вирішили не припиняти проєкт, а висвітлювати ситуацію в інших гарячих точках світу.

"Вирішили нашу методику застосувати до країн Близького Сходу, де була гаряча фаза війни з "Ісламською державою", перш за все до Сирії. До кінця 2015 року ми дуже виросли, підтягнули мобільні додатки, обробку даних, парсинг (аналіз великих масивів інформації. - Ред.) з соцмереж, зробили часткову автоматичну перевірку даних, мовні версії, наприклад, арабську", - згадує Рожковський.

Після того, як до конфлікту у Сирії восени 2015 року відкрито долучилася Росія, мапу почали використовувати ООН та інші гуманітарні організації.

Автор фото, Liveuamap Підпис до фото, Мапа війни в Сирії вже років п'ять залишається найбільш популярною мапою Liveuamap

Станом на початок 2021 року Liveuamap має низку мап війн, які тривають, - в Україні, Сирії, Карабаху, Афганістані, Лівії, Ефіопії. Є мапа нападів "Ісламської держави" на Близькому Сході.

Інша категорія - мапи протестів.

"Вони відрізняються лише в географічному сенсі - це переважно не про міста, а про вулиці міст. Якщо, наприклад, сталося вбивство активіста - всім цікаво, де саме і за яких умов. І в такої мапи є безпекова місія - люди знають, що в це місце краще не йти, там вбивають", - пояснює керівник Liveuamap.

Наразі є мапи протестів у Білорусі, в Гонконгу, Венесуелі та США.

Автор фото, Getty Images

Є мапи і не про політичні події.

Популярною є мапа злочинів із застосуванням зброї в США. Серед минулих проєктів - мапа шкідливих для довкілля підприємств в американському місті Г'юстон, яку Liveuamap створювала в кооперації з місцевою екологічною організацією.

Загалом Liveuamap зараз - це мапи десятків країн світу, на яких позначають найбільш резонансні події - епідемії, піратські напади, війни з наркотиками, міграції. Але найпопулярнішими мапами лишаються мапи війн - минулого року це були мапи Сирії та Карабаху.

В сайту є кілька мовних версій - наприклад, українська, англійська, арабська, іспанська. Стрічки новин кожної мапи не мають перекладу на всі ці мови одночасно, основною мовою лишається англійська. У мап війн у Сирії та Лівії є переклад стрічки новин арабською, у мапи Венесуели - іспанською, України - українською.

Найбільше відвідують сайт користувачі зі США, Німеччини, Росії, Азербайджану та Туреччини.

Автор фото, Liveuamap Підпис до фото, У мапи протестів у Венесуелі є іспаномовна версія, аби нею могли користуватися іспаномовні користувачі з усього світу. На мапі позначені не тільки останні події, але й сірим кольором - частина території сусідньої Гайани, до якої має територіальні претензії Венесуела

Як це працює?

Liveuamap створює свої мапи на основі Open Street map.

Родіон Рожковський каже, що спочатку розробники використовували Google Maps, коли це було безкоштовним, але зараз це дорого, тож використовують Open Street Maps, але виправляють на них деякі назви.

"Є правило Open Street map - назви міст мають бути місцевими. Наприклад, у них у Криму є "Красноперекопск", ми називаємо це місто Яни-Капу, згідно з українським законодавством. Міста в Ефіопії названі амхарською мовою, а ми їх підписуємо ще англійською", - пояснює Родіон Рожковський.

Liveuamap має також преміум-акаунти (Liveuamap PRO). Вони дозволяють отримувати доступ до Google Maps, супутникових мап, архівів, створювати власні мапи і не мають реклами.

Окрім того, сайт надає інформаційні послуги для безпеки, зокрема, співробітників гуманітарних організацій.

"Ми забезпечуємо безпеку для співробітників гуманітарних організацій у Сирії, щоб вони розуміли, де території контрольовані ІД, куди не варто їхати, і території, контрольовані курдами, де їм безпечно перебувати", - пояснює Родіон Рожковський.

Автор фото, Getty Images

Серед клієнтів сайту, за його словами, - МЗС Британії та Нідерландів, Міністерство президентських справ Арабських Еміратів, організації "Лікарі без кордонів", Greenpeace, Продовольча програма ООН, британська некомерційна організація HALO Trust, яка займається знешкодженням мін, гуманітарна організація Mayday Rescue Foundation, яка надає допомогу сирійських волонтерам-рятувальникам, Організація із заборони хімічної зброї.

Якщо у Сирії відбувається використання хімічної зброї, Організація із заборони хімічної зброї цікавиться, де саме це відбулося.

Наразі над сайтом працюють п'ять людей, хоча ще кілька місяців тому разом з фрілансерами була 21 людина. Але навесні 2020 року почалися фінансові проблеми - через пандемію та локдауни впали доходи від реклами, і це позначилося на сайті.

Як перевіряють інформацію?

За словами Родіона Рожковського, перевірка інформації є ключовим етапом. У випадку кожного конфлікту складають перелік джерел, яким можна довіряти або використовувати. Йдеться про ЗМІ, акаунти в соцмережах певних експертів.

"Є спеціалісти, які давно слідкують за конфліктом, будують репутацію. Ми посилаємося на експерта, якщо знаємо, що він декілька разів перевірить інформацію, перш ніж публікувати", - пояснює керівник сайту.

Автор фото, Liveuamap Підпис до фото, Під час заворушень та штурму Конгресу США у Вашингтоні 6 січня на мапі американської столиці від Liveuamap можна було побачити в режимі онлайн, де саме відбуваються сутички

Великі авторитетні ЗМІ не є істиною в останній інстанції, бо на думку розробників Liveuamap, вони теж можуть викривляти інформацію у боротьбі за кількість переглядів.

"Ми не використовуємо інформацію, якщо не доведено, що вона не фейкова", - зазначає Рожковський.

Мапу під час інформаційних війн створювати важко.

Наприклад, під час війни в Карабаху встановлення контролю над населеними пунктами вдавалося перевіряти лише завдяки відеозаписам, але було незрозуміло, що відбувалося в низці гірських сіл, з яких взагалі жодної інформації не надходило. У цей час Вірменія та Азербайджан заперечували заяви супротивника про контроль над територіями.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Якщо бойові дії йдуть в гірських регіонах, як у Тиграї в Ефіопії (на фото), то це ускладнює завдання створення мапи

Справжнім викликом було створення мапи війни в Ефіопії між федеральним урядом та бунтівним регіоном Тиграй, яка спалахнула у листопаді 2020 року.

"Перш за все, мова. Ми працюємо з основними шістьма мовами, а там були тиграйська та амхарська. Не було підготовлених ресурсів, за якими ми стежимо роками. Територія Тиграю - це гірські райони, так само як Карабах. І ще одна проблема - у Тиграї вимкнули інтернет. Було дуже багато інформації з боку ефіопського уряду, яка могла бути неправдивою, і дуже мало інформації з іншого боку", - розповідає Рожковський.

Тож ефіопську мапу Liveuamap почав створювати через кілька днів після початку конфлікту, після складання переліку джерел.

Важко позначити на мапах не тільки контроль над горами, але й над пустелями.

"Наприклад, недостатньо даних щодо пустель Сирії - звідти лише інформація режиму Асада та "Ісламської держави", а місцеві мешканці не користуються соцмережами", - каже керівник Liveuamap.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Контроль над пустелею (на фото - пустеля на кордоні Іраку з Сирією) - річ досить умовна і так само складно відобразити її на мапі

Звинувачення та блокування

Засновники сайту кажуть, що нерідко стикаються зі звинуваченнями у роботі на той чи інший уряд у соцмережах. Так було під час війни в Нагорному Карабаху восени 2020 року.

"Дехто казав, що нас Алієв фінансує, інші - Пашинян", - згадує Рожковський.

Він каже, що коментарі читають, але відповідають рідко.

"Ці розмови з'їдають багато часу, а наші ресурси обмежені. Якщо ж надходять коментарі з доказами, з ресурсами та посиланнями, ми це перевіряємо, робимо корективи, якщо інформація виявилася правдивою. Є такі користувачі, які допомагають робити мапу", - пояснює керівник Liveuamap.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час висвітлення війни в Карабаху Liveuamap звинувачували в упередженості прихильники обох сторін

У деяких країнах опонентами Liveuamap стали держструктури.

Вперше, 2016 року, попередження сайту надсилав Роскомнадзор. Родіон Рожковський каже, що команда сайту не відреагувала, але сайт в Росії не заблокували.

У грудні 2017 року почалися протести в Ірані. На той момент іранську мапу Liveuamap відвідували лише 10 тисяч користувачів з Ірану, але влада цієї країни швидко заблокувала сайт.

Автор фото, Liveuamap Підпис до фото, Роскомнадзору не сподобалася мапа бойових дій у Сирії від Liveuamap

Висвітлення подій у Сирії довгий час не подобалося турецьким чиновникам, бо Liveuamap використовував джерела, які відображали позицію організацій сирійських курдів, а в Анкарі їх асоціюють з Робітничою партією Курдистану. Цю організацію в Туреччині вважають терористичною.

"Турки не хочуть, щоб хтось посилався на курдів", - пояснює Рожковський.

Після неодноразових попереджень 2019 року суд Анкари ухвалив заблокувати сайт. Втім, тисячі користувачів з Туреччини досі відвідують його.

"Турецькі користувачі все одно дивляться мапу, відвідують сайт завдяки VPN. Їм цікаво, що відбувається в сусідніх країнах - Сирії та на Кавказі", - каже Рожковський.

Але в Туреччину співзасновники Liveuamap тепер не їздять.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Висвітлення на мапах турецької військової операції проти курдів в сирійському регіоні Афрін у лютому-березні 2018 року призвело до низки попереджень з боку турецьких чиновників, а потім до заборони Liveuamap у Туреччині

Що думають експерти?

На Liveuamap давно звернули увагу експерти та журналісти-розслідувачі.

Наприклад, 2019 року інформацію Liveuamap використовувала в своїй доповіді для Ради безпеки ООН Панель експертів щодо Лівії.

Неодноразово посилалася на Liveuamap у своїх розслідуваннях військових подій в Україні та Сирії журналісти-розслідувачі Bellingcat.

BBC News Україна розпитала в двох українських експертів, які регулярно висвітлюють події на Близькому Сході та в Африці, що вони думають про сайт. Це опитування не є репрезентативним, але демонструє, що однозначної оцінки Liveuamap немає.

"Liveuamap - доволі непоганий ресурс як агрегатор новин щодо конкретної країни/регіону. Наприклад, я по ньому відслідковував ситуацію в Сирії, Лівії та Іраку", - каже український африканіст Андрій Рудик.

Він зазначає, що користується не тільки Liveuamap, але низкою інших ресурсів, щоб встановити належність певної території під час конфлікту. Причина - хаос в розпал бойових дій, схематичність будь-яких мап для пустелі, контроль над якою є досить умовним.

"Liveuamap є непоганим ресурсом для отримання початкового орієнтування в ситуації", - підсумовує експерт.

Автор фото, Liveuamap Підпис до фото, До амхарських назв міст на мапі конфлікту в Ефіопії Liveuamap додав назви англійською

Натомість експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса сирійську мапу Liveuamap надійним джерелом інформації не вважає. Він кілька років висвітлює війну в Сирії для української аудиторії і не приховує свого критичного ставлення до сирійських угруповань, які воюють проти Башара Асада.

"Гарно оформлено, але використовувати мапу як надійне джерело інформації не можна", - каже експерт.

Перевагами Liveuamap він називає візуальне оформлення мапи та її достатню точність у зображенні контролю над територіями у Сирії.

Недоліком, на думку Ілії Куси є те, що Liveuamap надає перевагу інформації з антиурядових та анонімних джерел, відображає події, які не є підтвердженими офіційними джерелами або міжнародними ЗМІ.

Хто фінансує і хто хоче купити?

У розмові з BBC News Україна Родіон Рожковський визнає, що сайт наразі переважно існує вже не за рахунок реклами, доходи від якої впали, а завдяки контрактам з клієнтами, які отримують інформацію для безпеки своїх співробітників у "гарячих точках".

Також є принаймні один інвестор - "бізнес-янгол" - американський підприємець, який довго працював в телекомунікаційному секторі Німеччини. У редакційну політику він не втручається.

Неодноразово надходили пропозиції продати Liveuamap.

Родіон Рожковський розповідає, що від українських бізнесменів були несерйозні пропозиції. Їх цікавило те, що в сайту мільйони переглядів на місяць (за даними Similarweb, 8 млн переглядів у жовтні та 5 млн переглядів у листопаді), але інтерес зникав з розумінням того, що проєкт здебільшого орієнтований на міжнародну, а не українську аудиторію.

Натомість реальні пропозиції надходили від підприємців з США, Австралії та Еміратів. Еміратська була від приватного підприємства, проте співзасновники Liveuamap вважають, що за ним стояли держструктури.

"У нас версія, що сайт їм цікавий, оскільки Емірати беруть участь у всіх конфліктах на Близькому Сході, які ми висвітлюємо, - у Лівії та Ємені, частково у Сирії, де вони зараз вже не публічно підтримують Асада проти Туреччини", - каже Рожковський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Арабські Емірати беруть участь в кількох конфліктах на Близькому Сході, намагаючись обмежити вплив Туреччини та Ірану. На фото - портрет засновника Еміратів шейха Заїда бін Султана аль-Нахаяна у місті Мукалла в Ємені, де Емірати підтримують одну зі сторін конфлікту

На всі пропозиції продажу розробники сайту відповіли відмовою.

Плани на майбутнє

"Ми хочемо дорости до того рівня, щоб висвітлювати всі події, пов'язані з безпекою. Ми бачимо це як додаток для подорожей. Тобто ви будуєте якийсь маршрут, і бачите, які небезпеки там можуть чекати", - розповідає співзасновник Liveuamap Олександр Більченко.

Наразі компанія вкладає 90% ресурсів у нові розробки і автоматизацію.

Ідеал для команди Liveuamap - це світ, де люди цікавляться ситуацією не лише в своїй країні, а по всій планеті, а воєн та злочинності стало менше.

"Хочеться, щоб цих подій було мало, не тому що їх не висвітлюють, а тому що вони припинилися", - каже Більченко.