Що відомо про китайську вакцину Sinovac, яку закупить Україна

Україна планує купити понад 1,9 млн доз китайської вакцини Sinovac, яка ще не отримала офіційного підтвердження для масового використання.

Скільки людей уже отримали щеплення вакциною Sinovac, які етапи залишилися до її офіційного затвердження та коли можна буде точно знати, що вона безпечна?

Відповіді на ці питання з'ясовували наші кореспонденти.

Згідно з договором, перша партія вакцини - 700 тисяч доз - має надійти до України протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або у США, країнах ЄС, Британії, Японії та інших країнах.

У грудні в офісі президента повідомили, що Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.