Під час локдауну українці не зможуть купувати побутову хімію? Уряд пояснив

Автор фото, Unian

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов роз'яснив суперечності, які виникли через різне трактування правил майбутнього локдауну.

Напередодні Американська торгова палата закликала Кабмін змінити постанову про умови карантину. Там зазначили, що з урядового документу слідує, що під заборону потрапить продаж в супермаркетах значної частини повсякденних товарів: зокрема побутової хімії, лампочок, батарейок, дитячих товарів та товарів для навчання.

Представники Американської торгової палати пояснили, що для виконання чинної постанови Кабміну супермаркети будуть змушені або закривати відповідні відділи на території, або забороняти продаж під час розрахунку на касі.

Проте Максим Степанов під час ранкового брифінгу у вівторок заявив, що ця інформація неправдива - він пообіцяв, що уточнення в постанову внесуть під час засідання Кабміну 5 січня.

"Я бачив цю інформацію, яка з'явилася в мережі, вона не є достовірною. Чим дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня - це торгівля продуктами харчування [...] лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин. Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень".

Як пояснили BBC News Україна в пресслужбі МОЗ, фактично, правила майбутнього локдауну будуть такими самими, як умови карантину вихідного дня, який діяв в Україні у листопаді-грудні минулого року.

"Уряд внесе зміни в постанову, будемо сьогодні їх розглядати. Так що пральний порошок можна буде купити", - повідомили в пресслужбі МОЗ.

"Магазини працюватимуть як на карантині вихідного дня, нічого нового не вводилося і не заборонялося", - додали в пресслужбі.

Новий локдаун

Майбутній локдаун триватиме в Україні з 8 по 24 січня.

В цей період не працюватимуть ТРЦ, кафе та ресторани (крім доставки та замовлень "на виніс"), кінотеатри, спортзали та магазини непродовольчих товарів.

Окрім того, на канікули відправлять усі навчальні заклади, окрім дитсадків.

Масові заходи на період карантину також будуть заборонені. Виняток - професійні спортивні заходи за умови відсутності глядачів.

Натомість громадський транспорт продовжить роботу.

Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі та пошта.

Максим Степанов також розповідав, що перукарні та салони краси продовжать роботу, але лише за передзаписом - без очікування клієнтів у приміщенні.