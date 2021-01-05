Повідомлення про смерть "дівчини Бонда" Тані Робертс були помилкою. Як так сталося?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У бондівському фільмі "Вид на вбивство" Таня зіграла геологиню Стейсі Саттон

Представник американської акторки Тані Робертс, відомої своїми ролями в одному з фільмів бондіани і фінальному сезоні телесеріалу "Ангели Чарлі", спростував повідомлення про її смерть, яке з'явилося у ЗМІ.

Як повідомлялося, 24 грудня Робертс знепритомніла на вулиці, вигулюючи своїх собак, дістала серйозну травму і була доставлена ​​в клініку Cedars-Sinai в Лос-Анжелесі.

65-річна Робертс жива, але перебуває у критичному стані, повідомив ВВС агент і близький друг акторки Майк Пінгел.

У неділю помилково оголосили про її смерть, і ця новина розлетілася світовими ЗМІ.

Як так сталося?

Як повідомляють американські ЗМІ, причиною помилкового повідомлення стала заява партнера Тані Робертс Ленса О'Брайана. Чоловіка попередили лікарі, що вона швидко слабшає після травми і може померти.

Він був поруч із нею в лікарняній палаті, коли акторка простягнула до нього руки, але заплющила очі і затихла. Ленс був такий вражений тим, що сталося, що, за його словами, вирішив, що вона померла.

Ленс вийшов із палати і повідомив про смерть своєї цивільної дружини офіційному представнику акторки Майку Пінгелу. Як заявив Пінгел виданню TMZ, Ленс сказав йому: "Вона померла у мене на руках".

"Коли я тримав її в останні миті її життя, вона розплющила очі. Я побачив її прекрасні очі в останній раз. У Тані були найпрекрасніші очі", - сказав О'Брайан в неділю.

За словами Пінгела, він так і не зрозумів, чому Ленс вирішив, що Таня Робертс померла, коли вона могла просто заснути або знепритомніти. Проте Пінгел випустив пресреліз про смерть акторки.

У понеділок лікарі зв'язалися з Ленсом О'Брайаном і повідомили про те, що Таня Робертс жива.

Кар'єра акторки

Попри те, що зніматися Робертс почала в середині 1970-х, міжнародна популярність до неї прийшла з роллю "дівчини Бонда" - що стала своєрідною візитівкою маловідомих, але привабливих акторок.

Робертс зіграла цю роль у фільмі "Вид на вбивство" (1985), де в ролі агента 007 в останній раз знявся англійський актор Роджер Мур.

Американській аудиторії Робертс була відома за популярним телесеріалом "Ангели Чарлі", а також фільмом "Шина - королева джунглів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У фільмі "Вид на вбивство" Таня Робертс з'явилася на екрані разом sз Роджером Муром і співачкою Грейс Джонс

Таня - це сценічне ім'я акторки, її ім'я при народженні - Вікторія Лі Блюм. Вона народилася в 1955 році в нью-йоркському районі Бронкс. Її батько мав ірландське коріння, мати - єврейське.

Вікторія рано пішла зі школи і почала зніматися в рекламі для телебачення і модних журналів.

У 19 років вона вийшла заміж за сценариста-початківця Баррі Робертса і - вже як Таня Робертс - стала відвідувати відому нью-йоркську Акторську студію, де в той час викладали знамениті театральні педагоги - Лі Страсберг і Ута Хаген.

Її дебют в кіно відбувся у 1975 році у фільмі жахів "Насильницьке вторгнення". У 1977 році Таня з чоловіком перебралася в Голлівуд, де стала регулярно зніматися, зокрема, зігравши у 1979 році в культовому фільмі жахів "Подорож у пекло" ( "Tourist Trap").

Акторська фортуна по-справжньому їй посміхнулася, коли студія, яка знімала популярний детективний телесеріал "Ангели Чарлі", вибрала її з близько двох тисяч претенденток на роль нового "янголятка" у фінальному сезоні цього серіалу.

За свою роль "королеви джунглів" Шини у фільмі, знятому 1984 року за серією коміксів, Робертс було номіновано на приз "Золота малина" як найгіршу виконавицю жіночої ролі.

За фільм "Вид на вбивство" (1985) вона також отримала номінацію "Золотої малини", хоча ця роль і принесла їй міжнародну популярність.

Пізніше акторка зізналася, що з деяким побоюванням прийняла пропозицію ролі дівчини Бонда, але відмовитися від такого шансу було б нерозумно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таня Робертс в образі Шини - володарки джунглів

Наступні за цим ролі в еротичних трилерах - "Нічне спостереження" (1990) і "Схованки душі" (1991) - не посприяли просуванню її акторської кар'єри.

Однак в період з 1998 по 2004-й вона з успіхом знялася більш ніж в 80 епізодах популярного в США серіалу "Шоу 70-х".