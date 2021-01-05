Фестиваль шукає добровольця, який тиждень житиме на острові серед моря. Щоб дивитися фільми

Фестиваль шукає добровольця, який тиждень житиме на острові посеред моря. Щоб дивитися фільми

Автор фото, Göteborg Film Festival

Організатори Ґетеборзького кінофестивалю шукають добровольця, який погодиться тиждень провести в ізоляції на невеликому острові посеред моря.

Завдання лише одне - упродовж усього часу ізоляції дивитися фільми: доведеться переглянути всі стрічки програми фестивалю, а їх кілька десятків.

На острові є маяк Патер Ностер, до якого доброволець матиме безперешкодний доступ.

"Це самотній маяк у Північному морі, розташований на самому краю архіпелагу, в одному з найбільш безлюдних та вітряних місць Швеції", - розповідають організатори.

Ключова умова конкурсу - бути готовим ізолюватися й відмовитися від усього, що заважатиме дивитися кіно: ані смартфон, ані ноутбук взяти з собою буде не можна.

"Повна ізоляція. Єдиною вашою компанією будуть морський шум і фестивальні фільми", - кажуть представники фестивалю.

На острів переможця конкурсу доставлять на човні, а заберуть лише через тиждень. У нього буде своя кімната з усіма зручностями, але готувати їжу доведеться самостійно.

Про всяк випадок окрім добровольця на острові перебуватиме ще одна людина, але спілкування з нею буде обмежене.

Побачитися можна буде лише раз на день, аби в разі потреби попросити про допомогу.

Також під час таких зустрічей доброволець отримає доступ до гаджета, на який повинен буде записувати щоденні випуски відеощоденника, в якому ділитиметься своїм досвідом та переживаннями.

При цьому потрібно бути готовим до того, що через негоду забрати вас з острова вчасно не зможуть - не виключено, що там доведеться провести кілька зайвих днів.

Подати заявку на участь в конкурсі можна до 17 січня. Сама поїздка на острів триватиме з 30 січня до 6 лютого.

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