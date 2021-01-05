Фестиваль шукає добровольця, який тиждень житиме на острові серед моря. Щоб дивитися фільми
Організатори Ґетеборзького кінофестивалю шукають добровольця, який погодиться тиждень провести в ізоляції на невеликому острові посеред моря.
Завдання лише одне - упродовж усього часу ізоляції дивитися фільми: доведеться переглянути всі стрічки програми фестивалю, а їх кілька десятків.
На острові є маяк Патер Ностер, до якого доброволець матиме безперешкодний доступ.
"Це самотній маяк у Північному морі, розташований на самому краю архіпелагу, в одному з найбільш безлюдних та вітряних місць Швеції", - розповідають організатори.
Ключова умова конкурсу - бути готовим ізолюватися й відмовитися від усього, що заважатиме дивитися кіно: ані смартфон, ані ноутбук взяти з собою буде не можна.
"Повна ізоляція. Єдиною вашою компанією будуть морський шум і фестивальні фільми", - кажуть представники фестивалю.
На острів переможця конкурсу доставлять на човні, а заберуть лише через тиждень. У нього буде своя кімната з усіма зручностями, але готувати їжу доведеться самостійно.
Про всяк випадок окрім добровольця на острові перебуватиме ще одна людина, але спілкування з нею буде обмежене.
Побачитися можна буде лише раз на день, аби в разі потреби попросити про допомогу.
Також під час таких зустрічей доброволець отримає доступ до гаджета, на який повинен буде записувати щоденні випуски відеощоденника, в якому ділитиметься своїм досвідом та переживаннями.
При цьому потрібно бути готовим до того, що через негоду забрати вас з острова вчасно не зможуть - не виключено, що там доведеться провести кілька зайвих днів.
Подати заявку на участь в конкурсі можна до 17 січня. Сама поїздка на острів триватиме з 30 січня до 6 лютого.