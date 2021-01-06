У Данії випустили дитячий мультик про найдовший пеніс у світі

Автор фото, DR Ramasjang

На данському дитячому телеканалі DR Ramasjang розпочали показ мультфільму "Джон Діллерманд" - про чоловіка з найдовшим пенісом у світі.

Цільова аудиторія 13-серійної анімаційної стрічки - діти віком від 4 до 8 років.

Мультфільм розповідає про пригоди Джона Діммерланда і те, яке застосування він вигадує для свого пеніса: головний герой, наприклад, використовує його як повідець для собаки, грає ним у футбол і дістає ним цінні речі з дна річки.

Як зазначає данське видання The Local, мультик викликав суперечливу реакцію навіть у самій Данії, яка відома своїм ставленням до того, що допустимо показувати на телебаченні.

Приміром, на одному місцевих каналів уже є шоу, де дорослі роздягаються перед дітьми, а ті ставлять їм запитання про різні аспекти їхніх тіл.

Правий данський політик Мортен Мессершмідт виходом нового мультфільму про пеніс обурився.

"Я не думаю, що розглядання геніталій дорослих чоловіків має перетворюватися на щось нормальне для дітей", - написав він у своєму фейсбуці.

Такої ж думки - й чимало інших користувачів.

Натомість автори "Джона Діммерланда" вважають інакше.

"Ми вважаємо, що важливо мати можливість розповідати історії про тіла", - пояснили свою позицію представники телеканалу.

Експерт з питань освіти Софі Мюнстер у коментарі AFP заявила, що подібні шоу є нормальними для місцевого телебачення.

"Це дуже данське шоу. У нас є традиція розмивати межі, використовуючи гумор. І ми вважаємо, що це абсолютно нормально", - каже вона.

За словами пані Мюнстер, діти також спокійно сприймають цей мультфільм: "Розмір пеніса настільки перебільшений, що вони розуміють, що це жарт. Сперечаються дорослі, для яких пеніс - дуже сексуалізована частина тіла. Але діти не думають, як дорослі".