На одній фотографії: мати померла від Covid-19 у лікарні поряд з донькою

Автор фото, Anabel Sharma Підпис до фото, Марію Ріко та її доньку Анабель Шарму шпиталізували до лікарні у Лестері в один день

76-річна Марія Ріко з англійського міста Вітвік у Лестерширі, яка перебувала у лікарні з Covid-19 разом з двома своїми доньками, померла поруч з однією з них. Вона сказала, що не боїться смерті та зняла кисневу маску, щоб поговорити з ними, хоча й знала, що це прискорить її смерть.

Її донька Анабель Шарма сказала, що в неї краялося серце, але вона радіє, що мати померла не на самоті.

"Як тільки ми знімемо її [маску], все закінчиться. У вас не буде багато часу", - попереджали лікарі. Ріко сказала, що знає про це.

За словами Анабель, її мати померла приблизно через пів години після того, як з неї зняли маску.

"Вона сказала нам, що не боїться померти, що вона готова. І вона сказала мені, що мені потрібно багато боротися, тому що у мене вдома діти. Ми тримали її за руку до останнього подиху", - розповіла Анабель.

Марія Ріко померла 1 листопада, її похорон транслювали для її доньки Анабель, яка все ще перебувала в лікарні.

Анабель Шарма опублікувала їхню останню фотографію, щоб привернути увагу до небезпеки коронавірусу.

"Я хотіла б попросити людей слідувати рекомендаціям і думати про інших", - зазначила Анабель Шарма.