В Офісі президента відповіли на критику новорічного привітання Зеленського
Дітей до фільмування новорічного привітання президента Зеленського залучили законно. Про це йдеться в коментарі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка BBC News Україна.
"Участь дітей продиктована логікою самого привітання - саме до дітей, майбутнього нашої країни, звертається президент України. Фільмування за участі дітей, у середньому, тривало кілька годин. Звичайно, з дотриманням всіх процедур, передбачених законодавством", - зазначає Михайло Подоляк.
За його словами, батьки надали письмові дозволи на фільмування дітей і претензій до знімальної групи не мають. Також батьків запросили разом з дітьми лише на фільмування того епізоду привітання, де була безпосередньо необхідна участь дітей.
"Схоже, це чергова штучна спроба політичних опонентів створити скандал там, де його немає і бути не може... Відомий суб'єкт, який програв вибори у 2019 році, вміє тільки одне - максимально тягнути в публічний простір огидні домисли та негатив", - коментує негативні коментарі щодо привітання Зеленського Михайло Подоляк.
Новорічне привітання Володимира Зеленського раніше викликало осуд у частини користувачів українського сегмента Facebook та деяких українських політиків через його фільмування за участі дітей.
"До 3 години ночі, протягом дев'яти годин, малюків тримали на зйомках новорічного відео Зеленського. Є питання щодо моральності їхніх батьків, які таке дозволили. Але найголовніше питання - до гаранта (з дипломом юриста, до речі), за безпосередньої участі якого і задля інтересів якого було порушено і конституцію, і закони України, не кажучи вже про аморальність цього нічного дійства з малюками", - написав у Facebook Анатолій Гриценко.
"В мережі багато хто помітив, що розмова Зе із дітьми разюче нагадує фото Леніна з дітьми під новорічною ялинкою. Це пропагандистський прийом з арсеналу комуністів, адже у самого "дєдушки Леніна" дітей і внуків ніколи не було. Серйозні теми не були доступними для такого віку. Взагалі не розумію навіщо діти і вся країна мали слухати це за святковим столом на Новий рік?", - зазначив у Facebook колишній депутат Віктор Уколов.
В Офісі президента натомість посилаються на дані опитування соціологічної групи Рейтинг. Згідно з його результатами, 43% українців оцінили привітання Зеленського позитивно, зокрема, більшість молоді віком 18-29 років, 35% - нейтрально. 21% українців оцінили привітання негативно - переважно прихильники партії Шарія, ОПЗЖ, Європейської солідарності та ВО "Свобода".
Дивилися привітання, за даними соціологів, 70% українців.
Опитування проводили 2-4 січня в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих районів Донбасу, похибка складає 2%.