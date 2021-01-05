В Офісі президента відповіли на критику новорічного привітання Зеленського

Автор фото, President.gov.ua Підпис до фото, Після новорічного привітання Володимира Зеленського частина користувачів Facebook висловила невдоволення залученням до його фільмування дітей

Дітей до фільмування новорічного привітання президента Зеленського залучили законно. Про це йдеться в коментарі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка BBC News Україна.

"Участь дітей продиктована логікою самого привітання - саме до дітей, майбутнього нашої країни, звертається президент України. Фільмування за участі дітей, у середньому, тривало кілька годин. Звичайно, з дотриманням всіх процедур, передбачених законодавством", - зазначає Михайло Подоляк.

За його словами, батьки надали письмові дозволи на фільмування дітей і претензій до знімальної групи не мають. Також батьків запросили разом з дітьми лише на фільмування того епізоду привітання, де була безпосередньо необхідна участь дітей.

"Схоже, це чергова штучна спроба політичних опонентів створити скандал там, де його немає і бути не може... Відомий суб'єкт, який програв вибори у 2019 році, вміє тільки одне - максимально тягнути в публічний простір огидні домисли та негатив", - коментує негативні коментарі щодо привітання Зеленського Михайло Подоляк.

Новорічне привітання Володимира Зеленського раніше викликало осуд у частини користувачів українського сегмента Facebook та деяких українських політиків через його фільмування за участі дітей.

"До 3 години ночі, протягом дев'яти годин, малюків тримали на зйомках новорічного відео Зеленського. Є питання щодо моральності їхніх батьків, які таке дозволили. Але найголовніше питання - до гаранта (з дипломом юриста, до речі), за безпосередньої участі якого і задля інтересів якого було порушено і конституцію, і закони України, не кажучи вже про аморальність цього нічного дійства з малюками", - написав у Facebook Анатолій Гриценко.

"В мережі багато хто помітив, що розмова Зе із дітьми разюче нагадує фото Леніна з дітьми під новорічною ялинкою. Це пропагандистський прийом з арсеналу комуністів, адже у самого "дєдушки Леніна" дітей і внуків ніколи не було. Серйозні теми не були доступними для такого віку. Взагалі не розумію навіщо діти і вся країна мали слухати це за святковим столом на Новий рік?", - зазначив у Facebook колишній депутат Віктор Уколов.

В Офісі президента натомість посилаються на дані опитування соціологічної групи Рейтинг. Згідно з його результатами, 43% українців оцінили привітання Зеленського позитивно, зокрема, більшість молоді віком 18-29 років, 35% - нейтрально. 21% українців оцінили привітання негативно - переважно прихильники партії Шарія, ОПЗЖ, Європейської солідарності та ВО "Свобода".

Дивилися привітання, за даними соціологів, 70% українців.

Опитування проводили 2-4 січня в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих районів Донбасу, похибка складає 2%.