У Львові виявили тонну героїну

Автор фото, Gp.gov.ua Підпис до фото, Вартість партії героїну оцінюють у 2,3 млрд грн

У Львові на складах виявили понад тонну героїну, вартість якого на "чорному ринку" оцінюють у 2,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Героїн, за даними слідства, доставили з Пакистану в Одесу у грудні 2020 року через морський торговельний порт "Південний".

Вантаж під виглядом харчової продукції транспортували до Львова, аби переправити до ЄС як дипломатичний вантаж.

Під час обшуку на львівських складах, де зберігали героїн, затримали чотирьох громадян Туреччини.