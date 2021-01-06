У США йде жорстка боротьба за сенат, від якої залежить доля Байдена
У штаті Джорджія проходять вибори двох сенаторів, які стануть вирішальними у боротьбі за контроль у сенаті США. У демократів є шанс отримати більшість в обох палатах Конгресу, що значно розширить свободу дій для обраного президента Джо Байдена.
Голосування звершилося у вівторок, але його результати ще рахують - їх очікують ближче до вечора за київським часом.
Водночас президент-республіканець Дональд Трамп, який вважає себе жертвою виборчих фальсифікацій, уже висловив сумніви щодо чесності виборів у Джорджії.
Чому ці вибори такі важливі
Від результату боротьби за лише два місця у сенаті залежить, чи збереже нинішній лідер республіканської більшості у верхній палаті Конгресу Мітч Макконнелл свої позиції, чи йому доведеться поступитися кріслом представникові демократів Чаку Шумеру, пише кореспондент BBC Кирило Белянінов.
У листопаді минулого року претендентам на сенатські крісла від штату Джорджія так не вдалося здобути достатньо голосів, щоб потрапити у сенат. Через це питання про те, хто буде контролювати більшість там, залишилося відкритим.
А від ситуації у сенаті залежить, чи буде схвалене Конгресом будь-яке рішення нового президента.
Зараз більшість у нижній палаті належить демократам, але у верхній палаті Конгресу (сенаті) республіканці контролюють 50 місць зі 100. У демократів поки що 48 крісел, й саме вибори в Джорджії мають вирішити, кому дістанеться право вирішального голосу.
Якщо вибори у штаті виграють представники демократів, то розклад зміниться на 50 на 50, і право вирішувати перейде до віце-президента Джо Байдена Камали Харріс, яка гарантуватиме більшість голосів для схвалення будь-якої ініціативи демократів.
За місця в сенаті зараз борються чинні сенатори-республіканці Келлі Леффлер і Девід Перд'ю проти демократів Джона Оссоффа і Рафаеля Ворнока.
Ворнок - пастор баптистської церкви Ебенезера, де свого часу вів служби Мартін Лютер Кінг-молодший. Оссофф - продюсер документальних фільмів і журналіст-розслідувач, який співпрацював свого часу з BBC. Його батько мігрував з радянської Литви.
Келлі Леффлер ніколи не брала участь у виборах: на посаду сенатора вона була призначена губернатором штату республіканцем Браяном Кемпом після того, як про свою добровільну відставку оголосив представник штату Джон Айзаксон через проблеми зі здоров'ям.
Соціологи відзначають рекордну явку: ще до відкриття виборчих дільниць у Джорджії проголосували понад 3 млн виборців.
Станом на ранок в Україні, за попередніми даними, Рафаель Ворнок має невелику перевагу над Келлі Леффлер, тоді як Девід Перд'ю і Джон Оссофф поки що йдуть на рівних позиціях.
Не найкраща стратегія Трампа
Кандидати від демократів демонструють кращі результати, ніж їм давала соціологія, що змушує республіканців украй хвилюватися за розклад у сенаті, відзначає кореспондент BBC у США Ентоні Зурхер.
"Якщо виявиться, що Оссофф та Ворнок переможуть, то Дональда Трампа звинуватять у всіх поразках республіканців. Партія, яка програє Білий дім (Президентські вибори - Ред.) зазвичай має кращі результати на всіх наступних виборах у Конгрес або, принаймні, не гірші. Й Джорджія, попри те, що тут переміг Джо Байден, традиційно вважається консервативним штатом", - додає він.
Водночас Трамп присвятив більше часу та енергії оскарженню своєї поразки на президентських виборах та нападкам на республіканських лідерів у Джорджії, що виявилося не найкращою виборчою стратегією, резюмує Ентоні Зурхер.