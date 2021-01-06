Трагічно загинув син Корбана

Автор фото, detective-info.com.ua

У ДТП загинув син політика та бізнесмена Геннадія Корбана - за даними медіа, він зірвався у річку на позашляховику-баггі та не зміг вибратися, адже був пристебнутий. Разом з ним загинула його однокласниця.

Хлопцю, якого звали Лев, було 16 років.

Свої співчуття Геннадію Корбану вже висловили кілька депутатів Верховної Ради від Дніпра (Мисягін, Бужанський), а також радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Поліція підтвердила BBC News Україна, що займається справою, не називаючи при цьому прізвища.

"Вчора ввечері поліцейські виявили баггі та тіла двох підлітків у річці Мокра Сура. Проводиться розслідування. Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії", - повідомляють у поліції.

Як передає "Дніпро оперативний", все сталося 5 січня біля села Новоолександрівка, що за кілька кілометрів від Дніпра.

Хлопець приїхав у гості до однокласниці та поїхав з нею кататися на баггі - невеликому відкритому позашляховику.

Молоді люди довго не поверталися, і матір дівчини звернулася до поліції.

Незабаром машину виявили у річці Мокра Сура. У ній були тіла обох підлітків.

Автор фото, dnepr.express

За попередніми даним, вони хотіли заїхати на міст, але не впоралися з керуванням і впали у річку.

Баггі перекинувся, і молоді люди потонули, хоча глибина там невелика - підлітки були пристебнуті і, схоже, не змогли вибратися.

Автор фото, detective-info.com.ua

На опублікованому відео видно, що вода у місці, куди впала машина, доходить рятувальникам до плечей.

На іншому фото з сайту Dетектив-Info баггі перевернутий, а вся кабіна - під водою.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Геннадій Корбан

Геннадій Корбан, бізнесмен з Дніпра, був заступником голови Дніпропетровської ОДА, коли її очолював його експартнер по бізнесу Ігор Коломойський у 2014-2015 роках.

Короткий час очолював партію "Укроп".

Пізніше його затримали та звинуватили у створенні злочинного угрупування, розкраданні майна та викраденні людини.

Спочатку він перебував під домашнім арештом у Дніпрі, а потім Дніпровський суд Києва помістив його у СІЗО Києва.

Згодом він отримав умовний строк, але потім з нього зняли всі обвинувачення. Якийсь час Геннадій Корбан жив за межами України, але наприкінці 2017 року повернувся.

З того часу політичною діяльністю не займається, утім періодично дає інтерв'ю, у яких розповідає про події 2014-2015 років та свої відносини з Ігорем Коломойським, з яким розірвав спільний бізнес.