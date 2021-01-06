Легендарний репер Dr. Dre у лікарні з хворобою мозку

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Одну з найбільш впливових зірок за всю історію хіп-хопу Dr. Dre шпиталізували з аневризмою мозку.

У лікарню в Лос-Анджелесі він потрапив ще у понеділок, повідомляє американське видання TMZ.

Dr. Dre вже встиг зробити пост у Instagram: "Я почуваюся чудово, про мене відмінно піклується моя медична команда".

Він також анонсував, що незабаром його випишуть.

Аневризма головного мозку - патологічна випуклість артерії у мозку через високий тиск.

Найчастіше аневризми помічають, коли вони лопаються, що призводить до інсультів і може завершитися смертю.

На хворобу Dr. Dre вже відреагувало багато його друзів і соратників по хіп-хоп-сцені.

Ice Cube, який разом з Dr. Dre був учасником одного з перших ганста-реп-гуртів N.W.A у 1980-х, написав: "Шліть свою любов та молитви приятелю Dr. Dre".

Snoop Dogg, якого Dr. Dre розкрутив до статусу зірки на початку 1990-х, запостив у Instagram: "Одужуй Dr. Dre, бо ти нам потрібен".

А реперка і продюсерка Міссі Елліот побажала легенді та його сім'ї "сили духу та тіла".

З "бандою" N.W.A, а потім вже як сольний виконавець і продюсер, Dr. Dre став одним з головних реперів так званого "west coast хіп-хопу", а також відіграв ключову роль у кар'єрі таких реп-зірок як Eminem, 50 Cent та Кендрік Ламар.