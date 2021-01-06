У Китай не пустили експертів ВООЗ. Вони розслідують появу коронавірусу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Науковці вважають, що коронавірус з'явився чи передався людини на ринку китайського міста Ухань. Але це питання ще треба детально вивчити

Експертам ВООЗ, які шукають джерело походження коронавірусу, не дали дозвіл на в'їзд до Китаю та міста Ухань, звідки почалася глобальна епідемія.

Двоє експертів були вже в дорозі, але не змогли в'їхати в країну - як повідомляє ВООЗ, через проблеми з візами.

Китай заперечує повну заборону на в'їзд розслідувачів й пояснює, що дати їхнього візиту все ще узгоджуються.

Проблеми експертів ВООЗ він пояснює "непорозуміннями" і закликає не надавати їм надто великого значення.

Дослідники мали прибути в Ухань, де цей вірус вперше виявили у кінці 2019 року. Вважалося, що він з'явився саме на місцевому ринку, де продають екзотичних тварин, яких дехто вживає як їжу.

Про цю поїздку після довгих місяців переговорів керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я домовилося з владою КНР ще у грудні.

Як заявив керівник ВООЗ Тедрос Гебреісус, він дуже засмучений тим, що Пекін так і не схвалив дозвіл на в'їзд в Ухань.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Новий рік в Ухані відзначали набагато більш людно, ніж в інших країнах з локдауном - вважається, що пандемію там вже подолали

"Мене запевнили, що Китай прискорює свої внутрішні процедури для якнайшвидшого приїзду міжнародних фахівців", - сказав глава ВООЗ.

Він додав, що перебуває у постійному контакті з високопоставленими китайськими дипломатами.

ВООЗ вже кілька місяців добивається допуску десяти своїх експертів у Китай для збору вірусних зразків, щоб встановити походження коронавірусу та з'ясувати, як саме він передався від тварини до людини.

У грудні заявляли, що ця робота почнеться вже у січні 2021 року.

У вівторок перші два члена цієї команди виїхали у Китай, проте, як повідомляє агентство Reuters з посиланням на главу відділу надзвичайних ситуацій ВООЗ Майка Райана, одного з них відправили назад, а інший досі перебуває в третій країні.

Звідки взявся вірус?

Covid-19 вперше виявили у кінці 2019 року в китайському місті Ухань у центральній провінції Хубей.

Спочатку вважалося, що вірус почав поширюватися на ринку, де поряд з іншими продовольчими товарами торгували екзотичною живністю (наприклад, панголінами, чиє м'ясо в Китаї є популярним делікатесом і використовується там у народній медицині)

Від початку епідемії висловлювалося припущення, що саме на цьому ринку вірус в результаті мутації передався від тварини до людини.

Однак про його генезис досі точаться палкі суперечки в науковому середовищі. Низка фахівців вважає, що він виник не на базарі в Ухані, а просто там було сприятливе середовище для його поширення.

Є також версія про те, що коронавіруси, здатні заражати людину, протягом десятків років виявлялися у кажанів.

Але для того, щоб ним могла заразитися людина, потрібен був проміжний переносник. До цього часу невідомо, яка тварина могла ним бути.