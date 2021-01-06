"Холостячка" Мішина, прем'єр Шмигаль та іспанський грип - що шукали українці у Вікіпедії-2020
Об'єднання "Вікімедіа" опублікувало список найпопулярніших статей Вікіпедії у 2020 році, історичних та сучасних постатей, а також питань, до яких був сплеск інтересу торік.
Загалом топ-15 української Вікі виглядає так:
Лідерами українського сектору всесвітньої енциклопедії стали статті про Україну та Тараса Шевченка.
Це багаторічні лідери, яких, утім, у 2019 році потіснили запити про "Перехід церковних громад до ПЦУ", "Зеленський Володимир Олександрович" та "Вибори президента України 2019". У 2020 році Україна та Шевченко повернули свої позиції.
Зі зрозумілих причин до топ-5 також увірвалася тема "Коронавірусна хвороба 2019 в Україні".
"Загалом пандемія COVID-19 стала основною подією року, і це закономірно відобразилось на інтересах читачів Вікіпедії. Три статті на тему увійшли до топ-25 — окрім статті про COVID-19 в Україні, це також «Пандемія коронавірусної хвороби 2019» (дев'яте місце, 346 тисяч переглядів) та "Вірус" (тринадцяте місце, 315 тисяч)", - відзначають у "Вікімедіа".
На популярність статей у "Вікіпедії" також вплинула українська шкільна програма в умовах дистанційного навчання.
"У травні одними з найпопулярніших статей були „Білки", „Гриби" та „Займенник" — теми, що вивчаються в межах шкільної програми", - пояснює Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.
"Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" — очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті „Війна на сході України" та „Збройні сили України" читали менше — вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50", - додає Микола Козленко.
У "Вікімедіа" окремо дослідили популярність запитів про сучасні та історичні публічні фігури.
Серед сучасників шукали біографію Ліни Костенко, президента Зеленського та британської королеви Єлизавети ІІ.
Водночас у топ-10 увійшли також учасник політичних скандалів та вигнанець з фракції "Слуги народу" Гео Лерос, "перша холостячка країни" Ксенія Мішина, екскандидат у мери Києва Андрій Пальчевський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який до свого призначення у березні 2020 року був не дуже публічною фігурою.
Десятка найпопулярніших запитів про сучасників в українській Вікіпедії-2020 виглядає так:
- Костенко Ліна Василівна (224 202 перегляди)
- Зеленський Володимир Олександрович (220 276)
- Єлизавета II (207 276)
- Ілон Маск (190 327)
- Порошенко Петро Олексійович (177 101)
- Тіна Кароль (170 283)
- Лерос Гео Багратович (166 009)
- Мішина Ксенія Олександрівна (163 982)
- Пальчевський Андрій Іванович (161 690)
- Шмигаль Денис Анатолійович (154 556)
А серед історичних фігур лідирує літературна "тріада" Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка:
- Шевченко Тарас Григорович (681 271 перегляд)
- Леся Українка (390 308)
- Франко Іван Якович (361 998)
- Богдан Хмельницький (259 361)
- Данило Галицький (221 812)
- Грушевський Михайло Сергійович (218 967)
- Стус Василь Семенович (210 507)
- Іван Мазепа (203 706)
- Гай Юлій Цезар (188 590)
- Сковорода Григорій Савич (186 750)
Українці також багато читали про чуму, іспанський грип і Orthocoronavirinae (підродину коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2).
Сплеск уваги: найпопулярніші статті, увага до яких значно зросла у 2020 році:
- Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438 437 переглядів)
- Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346 273)
- Спіймати Кайдаша (218 325)
- Коронавіруси (218 259)
- COVID-19 у Полтавській області (196 320)
- Ілон Маск (190 327)
- Чума (187 447)
- Orthocoronavirinae (183 466)
- Іспанський грип (180 382)
- Лерос Гео Багратович (166 009)