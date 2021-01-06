"Холостячка" Мішина, прем'єр Шмигаль та іспанський грип - що шукали українці у Вікіпедії-2020

Автор фото, uk.wikipedia.org

Об'єднання "Вікімедіа" опублікувало список найпопулярніших статей Вікіпедії у 2020 році, історичних та сучасних постатей, а також питань, до яких був сплеск інтересу торік.

Загалом топ-15 української Вікі виглядає так:

Автор фото, Вікімедіа Україна

Лідерами українського сектору всесвітньої енциклопедії стали статті про Україну та Тараса Шевченка.

Це багаторічні лідери, яких, утім, у 2019 році потіснили запити про "Перехід церковних громад до ПЦУ", "Зеленський Володимир Олександрович" та "Вибори президента України 2019". У 2020 році Україна та Шевченко повернули свої позиції.

Зі зрозумілих причин до топ-5 також увірвалася тема "Коронавірусна хвороба 2019 в Україні".

"Загалом пандемія COVID-19 стала основною подією року, і це закономірно відобразилось на інтересах читачів Вікіпедії. Три статті на тему увійшли до топ-25 — окрім статті про COVID-19 в Україні, це також «Пандемія коронавірусної хвороби 2019» (дев'яте місце, 346 тисяч переглядів) та "Вірус" (тринадцяте місце, 315 тисяч)", - відзначають у "Вікімедіа".

На популярність статей у "Вікіпедії" також вплинула українська шкільна програма в умовах дистанційного навчання.

"У травні одними з найпопулярніших статей були „Білки", „Гриби" та „Займенник" — теми, що вивчаються в межах шкільної програми", - пояснює Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

"Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" — очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті „Війна на сході України" та „Збройні сили України" читали менше — вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50", - додає Микола Козленко.

У "Вікімедіа" окремо дослідили популярність запитів про сучасні та історичні публічні фігури.

Серед сучасників шукали біографію Ліни Костенко, президента Зеленського та британської королеви Єлизавети ІІ.

Водночас у топ-10 увійшли також учасник політичних скандалів та вигнанець з фракції "Слуги народу" Гео Лерос, "перша холостячка країни" Ксенія Мішина, екскандидат у мери Києва Андрій Пальчевський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який до свого призначення у березні 2020 року був не дуже публічною фігурою.

Десятка найпопулярніших запитів про сучасників в українській Вікіпедії-2020 виглядає так:

Костенко Ліна Василівна (224 202 перегляди)

Зеленський Володимир Олександрович (220 276)

Єлизавета II (207 276)

Ілон Маск (190 327)

Порошенко Петро Олексійович (177 101)

Тіна Кароль (170 283)

Лерос Гео Багратович (166 009)

Мішина Ксенія Олександрівна (163 982)

Пальчевський Андрій Іванович (161 690)

Шмигаль Денис Анатолійович (154 556)

А серед історичних фігур лідирує літературна "тріада" Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка:

Шевченко Тарас Григорович (681 271 перегляд)

Леся Українка (390 308)

Франко Іван Якович (361 998)

Богдан Хмельницький (259 361)

Данило Галицький (221 812)

Грушевський Михайло Сергійович (218 967)

Стус Василь Семенович (210 507)

Іван Мазепа (203 706)

Гай Юлій Цезар (188 590)

Сковорода Григорій Савич (186 750)

Українці також багато читали про чуму, іспанський грип і Orthocoronavirinae (підродину коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2).

Сплеск уваги: найпопулярніші статті, увага до яких значно зросла у 2020 році:

Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438 437 переглядів)

Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346 273)

Спіймати Кайдаша (218 325)

Коронавіруси (218 259)

COVID-19 у Полтавській області (196 320)

Ілон Маск (190 327)

Чума (187 447)

Orthocoronavirinae (183 466)

Іспанський грип (180 382)

Лерос Гео Багратович (166 009)