"Холостячка" Мішина, прем'єр Шмигаль та іспанський грип - що шукали українці у Вікіпедії-2020

Вікіпедія

Автор фото, uk.wikipedia.org

Об'єднання "Вікімедіа" опублікувало список найпопулярніших статей Вікіпедії у 2020 році, історичних та сучасних постатей, а також питань, до яких був сплеск інтересу торік.

Загалом топ-15 української Вікі виглядає так:

Автор фото, Вікімедіа Україна

Лідерами українського сектору всесвітньої енциклопедії стали статті про Україну та Тараса Шевченка.

Це багаторічні лідери, яких, утім, у 2019 році потіснили запити про "Перехід церковних громад до ПЦУ", "Зеленський Володимир Олександрович" та "Вибори президента України 2019". У 2020 році Україна та Шевченко повернули свої позиції.

Зі зрозумілих причин до топ-5 також увірвалася тема "Коронавірусна хвороба 2019 в Україні".

"Загалом пандемія COVID-19 стала основною подією року, і це закономірно відобразилось на інтересах читачів Вікіпедії. Три статті на тему увійшли до топ-25 — окрім статті про COVID-19 в Україні, це також «Пандемія коронавірусної хвороби 2019» (дев'яте місце, 346 тисяч переглядів) та "Вірус" (тринадцяте місце, 315 тисяч)", - відзначають у "Вікімедіа".

На популярність статей у "Вікіпедії" також вплинула українська шкільна програма в умовах дистанційного навчання.

"У травні одними з найпопулярніших статей були „Білки", „Гриби" та „Займенник" — теми, що вивчаються в межах шкільної програми", - пояснює Микола Козленко, заступник голови Правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

"Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" — очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися. Натомість статті „Війна на сході України" та „Збройні сили України" читали менше — вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50", - додає Микола Козленко.

У "Вікімедіа" окремо дослідили популярність запитів про сучасні та історичні публічні фігури.

Серед сучасників шукали біографію Ліни Костенко, президента Зеленського та британської королеви Єлизавети ІІ.

Водночас у топ-10 увійшли також учасник політичних скандалів та вигнанець з фракції "Слуги народу" Гео Лерос, "перша холостячка країни" Ксенія Мішина, екскандидат у мери Києва Андрій Пальчевський, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який до свого призначення у березні 2020 року був не дуже публічною фігурою.

Десятка найпопулярніших запитів про сучасників в українській Вікіпедії-2020 виглядає так:

  • Костенко Ліна Василівна (224 202 перегляди)
  • Зеленський Володимир Олександрович (220 276)
  • Єлизавета II (207 276)
  • Ілон Маск (190 327)
  • Порошенко Петро Олексійович (177 101)
  • Тіна Кароль (170 283)
  • Лерос Гео Багратович (166 009)
  • Мішина Ксенія Олександрівна (163 982)
  • Пальчевський Андрій Іванович (161 690)
  • Шмигаль Денис Анатолійович (154 556)

А серед історичних фігур лідирує літературна "тріада" Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка:

  • Шевченко Тарас Григорович (681 271 перегляд)
  • Леся Українка (390 308)
  • Франко Іван Якович (361 998)
  • Богдан Хмельницький (259 361)
  • Данило Галицький (221 812)
  • Грушевський Михайло Сергійович (218 967)
  • Стус Василь Семенович (210 507)
  • Іван Мазепа (203 706)
  • Гай Юлій Цезар (188 590)
  • Сковорода Григорій Савич (186 750)

Українці також багато читали про чуму, іспанський грип і Orthocoronavirinae (підродину коронавірусів, до якої належить SARS-CoV-2).

Сплеск уваги: найпопулярніші статті, увага до яких значно зросла у 2020 році:

  • Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438 437 переглядів)
  • Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346 273)
  • Спіймати Кайдаша (218 325)
  • Коронавіруси (218 259)
  • COVID-19 у Полтавській області (196 320)
  • Ілон Маск (190 327)
  • Чума (187 447)
  • Orthocoronavirinae (183 466)
  • Іспанський грип (180 382)
  • Лерос Гео Багратович (166 009)

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