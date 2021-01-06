Підпільна вакцинація чиновників і бізнесменів? Шмигаль доручив перевірити

Автор фото, Unian

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МВС та МОЗ перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію в Україні.

Напередодні видання "Страна" з посиланнями на власні джерела повідомило, що в Україні нібито розпочалася "підпільна VIP-вакцинація" чиновників та бізнесменів.

Видання твердить, що йдеться про вакцину компаній Pfizer і BioNTech, яку "нелегально завезли в Україну".

За даними журналістів "Страни", за таку підпільну вакцинацію бізнесмени та політики нібито платять чималі гроші: одне щеплення коштує від 1 до 3 тисяч доларів.

Трохи згодом таку ж інформацію поширив бізнесмен Михайло Бродський, який твердить, що серед тих, хто вакцинувався, є низка народних депутатів, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Щоправда, жодних доказів цього пан Бродський не навів.

По обіді у середу Денис Шмигаль доручив міністерству внутрішніх справ і міністерству охорони здоров'я перевірити інформацію про підпільну вакцинацію в Україні.

Він запевнив, що буде вакцинуватися лише коли вакцина офіційно надійде в Україну, чим заперечив звинувачення Бродського.

"Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", - написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Михайло Радуцький назвав інформацію, поширену "Страною" та Михайлом Бродським, фейком.

"Не бачу сенсу навіть коментувати цю маячню. Я так розумію, деякі власники ЗМІ вперше за багато років святкують Новий рік в Україні, нудьгують і розважаються, вигадуючи фейки", - сказав він в коментарі видання "Сегодня".

"Коли в Україні офіційно з'явиться вакцина - я зроблю щеплення публічно, щоб власним прикладом переконати українців, що це необхідно".