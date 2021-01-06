У зоопарку Нікарагуа народилося рідкісне біле тигреня

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Білий бенгальський тигр народився в зоопарку Нікарагуа.

Тигреня жіночої статі на ім'я Ньєвес (іспанською nieve - це сніг) годує і виховує дружина директора зоопарку після того, як мати-тигриця не захотіла піклуватися про маля.

Директор зоопарку Едуардо Сакаса сказав, що Ньєвес, якій зараз лише кілька днів, є першим білим бенгальським тигром, який народився в Центральній Америці.

Пан Сакаса розповів, що мати тигреня, бенгальську тигрицю з жовто-чорним хутром врятували з цирку п'ять років тому. Але в неї не було молока для годування Ньєвес.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Мати Ньєвес врятували з цирку

Дружина пана Сакаси, Марина Аргуелло розповіла, що годує Ньєвес теплим козячим молоком кожні три години.

Біле забарвлення є результатом рецесивного гена. Мати Ньєвес, Даліла, була носієм гена, який вона успадкувала від свого батька, білого бенгальського тигра.

Зараз вони існують виключно в програмах розведення у неволі, де їх іноді схрещують, аби зберегти характерний колір хутра. Однак у деяких білих тигрів, які живуть у зоопарках, є проблеми зі здоров'ям - можливо, внаслідок вибіркового схрещування. Наприклад, проблеми з зором та різні дефекти.

Ньєвес не буде єдиним білим тигром у зоопарку поблизу столиці Нікарагуа міста Манагуа.

У травні 2019 року зоопарк прийняв Осму та Аліме, двох білих тигренят, подарованих зоопарком з Мексики.