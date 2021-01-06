Amazon скуповує літаки. Навіщо?

Автор фото, Amazon Підпис до фото, Amazon Air - дочірня компанія, яка доставляє придбані на Amazon речі, раніше лише орендувала літаки

Компанія Amazon вперше купила літаки до свого аерофлоту, оскільки розширює свою мережу авіаперевезень.

11 літаків Boeing 767-300 "підтримають зростаючу клієнтську базу Amazon", йдеться в повідомленні компанії.

Amazon почала використовувати літаки в 2016 році, але вони були в оренді.

Експерти кажуть, що купівля власних літаків дозволить Amazon стати більш потужним гравцем у сфері логістики, а можливо, й лідером.

Логістика як "секретна зброя"

"Важливо, що Amazon придбала літаки, а не орендувала, оскільки це має знизити загальні витрати на весь час їх використання, дати більший контроль над швидкістю, надійністю і якістю обслуговування, а також прискорити закріплення бренду як справжнього гравця в конкурентному світі авіаперевезень", - зазначає Мішель Муні, кореспондентка Logistics Manager.

Керівник Amazon Джефф Безос, якого вважають найбагатшою людиною в світі, "використовує логістику як секретну зброю", сказав Гонсало де ла Мата з компанії Molzi, яка надає консультації щодо роботи з Amazon.

Ціни на літаки різко впали за останній рік, оскільки попит на авіаперельоти знизився на тлі різних глобальних обмежень.

Amazon оголосила, що купила 11 вживаних пасажирських літаків Boeing 767-300 в американських авіакомпаній Delta та WestJet, які опинилися у складному становищі.

"Наша мета полягає в тому, щоб продовжувати надавати клієнтам по всій території США те, що вони очікують від Amazon, і купівля власних літаків - природний наступний крок до цієї мети", - пояснює Сара Роадс, віцепрезидентка Amazon Global Air.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Amazon хоче зробити доставку замовлених товарів більш швидкою та надійною

"Amazon Air наразі використовує свої літаки тільки для перевезення своїх вантажів і ще не надавала послуги третім сторонам, - нагадує Даміан Бретт, редактор Air Cargo News. - Хоча це призвело до втрати доходів таких підприємств, як UPS і FedEx (американські логістичні компанії. - Ред.), Amazon поки що не конкурує з ними безпосередньо".

Але якщо Amazon почне пропонувати послуги авіаперевезень іншим компаніям, це може стати більшою загрозою для існуючих гравців, додає він.

"Глобальне домінування"

"Amazon встановлює глобальне домінування у багатьох сферах, і вирішення питання про вартість логістики було лише питанням часу", - зазначає Кейт Лестер, засновниця і виконавча директорка логістичної компанії Diamond Logistics.

Але вона додає, що існуючі гравці, як і раніше, зберігають свій вплив, "особливо, якщо люди вважають за краще не підписуватися на Amazon через комерційні або етичні причини".

"Йдеться про вибір. Для споживачів і роздрібних торговців", - додає вона.

"Одна з найбільших подій"

У доповіді чиказького Університету Де Поля минулого року підраховано, що флот Amazon, ймовірно, зросте до 200 літаків до 2028 року.

"У той час, коли багато інших авіакомпаній скорочують штат через пандемію, наполегливі вимоги Amazon до швидшої та дешевшої доставки до адресата рухаються вперед за амбітним графіком", - йдеться у звіті.

Однак у звіті йдеться і про те, що Amazon все ще відстає від основних гравців FedEx та UPS:

У 2019 році Amazon доставив, за оцінками, 2,3 мільярда посилок у Північній Америці, переважно товарів, придбаних на власній платформі. Натомість FedEx та UPS доставили відповідно 3,1 млрд. та 4,7 млрд. посилок, придбаних через безліч різних веб-сайтів.

Однак аналітики американського банку Morgan Stanley, як повідомляє CNBC, підрахували, що Amazon перевищить UPS і FedEx за загальним обсягом посилок, доставлених у США, до 2022 року.