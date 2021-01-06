Чоловік втік з-під домашнього арешту, але потрапив у "пастку" з крокодилами. Провів там 4 дні

Автор фото, Cam Faust

Двоє австралійських рибалок врятували чоловіка, який втік з-під домашнього арешту. Вони знайшли його абсолютно голим - у нетрях, де водяться крокодили.

Кев Джойнер і Кем Фауст - так звуть рибалок - того дня розставляли крабові сітки в мангрових нетрях неподалік від міста Дарвін, столиці Північної території Австралії.

Вони розповідають, що почули стогони і натрапили на чоловіка, який сказав їм, що ховається там уже чотири дні й харчується лише равликами.

Австралійський телеканал 9News передає, що 40-річний чоловік зірвав із себе електронний браслет і втік з-під домашнього арешту - його звинувачують у пограбуванні з використанням зброї.

За словами одного з рибалок, утікач розповів їм, що в новорічну ніч встиг відвідати концерт і гарно погуляти.

"Спершу ми йому не повірили, але потім помітили, що йому зле, він поранився, і ми вирішили допомогти йому", - каже Кем Фауст у розмові з BBC.

Автор фото, Cam Faust

Рибалки взяли чоловіка на свій човен, пригостили його пивом і викликали швидку, яка зустріла їх на березі.

Один з рибалок також позичив утікачу свої шорти, аби той не був повністю оголеним.

"Він увесь був у бруді, подряпинах і в укусах комарів. Йому було дуже погано", - каже Кев Джойнер.

Рибалки вважають, що утікачу дуже пощастило, адже в нетрях, де його знайшли, водяться крокодили.

Зараз чоловік перебуває в лікарні - в кайданках і під наглядом поліції.