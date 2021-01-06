Кім Чен Ин заявив про провал економічного плану КНДР

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кім Чен Ин виступив на з'їзді керівної Трудової партії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин визнав, що його п'ятирічний економічний план для КНДР не досяг поставлених цілей "майже у всіх секторах". Про це він оголосив на відкритті VIII з'їзду своєї Трудової партії.

Північна Корея закрила свої кордони у січні минулого року, аби запобігти поширенню Covid-19, попри заяви про те, що у країні немає випадків зараження коронавірусом.

Це залишило країну відрізаною від сусіда та союзника - Китаю. Торгівля між двома країнами впала приблизно на 80%.

Тайфуни та повені 2020 року призвели до руйнування будинків та знищення посівів у Північній Кореї, яка живе в умовах суворих економічних міжнародних санкцій, зокрема, через ядерну програму.

Для Кім Чен Ина немає нічого незвичайного в тому, щоб визнавати помилки - фактично, це швидко стає однією зі складових його публічного стилю, повідомляє кореспондентка BBC у Сеулі Лаура Бікер.

Телебачення показало конференц-залу у столиці країни Пхеньяні, заповнену тисячами партійних делегатів, жоден з яких не був в масках. Вони підхопилися з місць, аби аплодувати прибуттю Кім Чен Ина.

У своєму виступі керівник КНДР сказав, що п'ятирічна стратегія, про яку він оголосив у 2016 році, виявилася "у величезній мірі недовиконаною майже у всіх секторах", і необхідно "сміливо визнавати" помилки.

Він закликав до більшої самостійності і похвалив партійних працівників за боротьбу з загрозою коронавірусу.

Північна Корея повідомила Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про тисячі підозр на захворювання коронавірусом, хоча не визнала наявності будь-яких підтверджених випадків.

Як повідомляє кореспондентка BBC у Сеулі Лаура Бікер, не зрозуміло, як країна переживе один з найпохмуріших років за останні десятиліття.

Очікується, що Кім Чен Ин використає з'їзд, щоб оголосити новий п'ятирічний економічний план.

Його виступ пролунав лише за два тижні до інавгурації обраного президента США Джо Байдена. Байден змінить Дональда Трампа, з яким Кім Чен Ин з 2018 року підтримував теплі стосунки попри відсутність значного прогресу у перемовинах щодо ядерної програми Північної Кореї.