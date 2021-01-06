Прихильники Трампа увірвалися до Конгресу США. Байден заявляє про "заколот"
Прихильники Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію, де проходить спеціальне засідання Конгресу США щодо затвердження результатів виборів 2020 року і обрання президентом демократа Джо Байдена.
Демонстранти вступили у сутички з поліцією біля будівлі Конгресу і проникли до будинку. Через це спеціальне засідання Конгресу було перерване.
Кадри з місця подій показують, що в демонстрантів є вогнепальна зброя і вони зібралися прямо перед залою Сенату, де проходило засідання. Поліція застосувала у будинку Капітолію сльозогінний газ.
"Вони дійсно на боці нашої країни. Залишайтеся мирними", - прокоментував ці події Дональд Трамп у Twitter.
Пізніше фотоагенції опублікували фотографії демонстрантів, які захопили залу засідань Сенату.
Мер Вашингтона оголосила комендантську годину у місті.
Журналісти і свідки подій публікують відеозаписи сутичок у Конгресі між поліцією та прихильниками Трампа.
О 22:13 за київським часом Дональд Трамп знову звернувся до своїх прихильників у Twitter.
"Я прошу всіх у Капітолії США залишатися мирними. Жодного насильства! Пам'ятайте, ми - партія правопорядку - поважайте закон і наших великих чоловіків та жінок у синій формі (поліцейських. - Ред.)", - заявив він.
Міністерство оборони США ще не ухвалило рішення про розгортання Національної гвардії, хоча поліція Капітолійського пагорба просить про підкріплення.
Демонстранти, які штурмували Капітолій США, проникли до об'єкту федеральної власності, і їм можуть висунути звинувачення.
Віцепрезидент США Майк Пенс попросив прихильників Трампа залишити Капітолій і припинити насильство.
"Цей напад на наш Капітолій не залишиться без покарання, і причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", - написав у Twitter Пенс.
Саме Пенс, який наполягав, що не може скасувати результати виборів 2020 року, попри тиск з боку президента, головував на спеціальному засіданні Конгресу, коли протестувальники увірвалися в будівлю. Віцепрезидента відвезли в безпечне місце.
О 22:36 речниця Білого Дому Келі Макенені повідомила у Twitter, що Дональд Трамп доручив направити до будівлі Капітолію Національну гвардію.
Приблизно о 23:00 до нації зі штату Делавер звернувся обраний президент США Джо Байден.
Він закликав "натовп", який увірвався до Конгресу, "відступити і дозволити роботі демократії просуватися вперед".
"Це не протест, це заколот", - зазначив Байден.
Він закликав Трампа виступити зі зверненням і "вимагати припинення цієї облоги".
Що роблять демонстранти всередині будівлі
На фото з місця подій можна побачити демонстрантів, які гуляють по залах Конгресу. В деяких є при собі зброя.
Повідомляється, що у будівлі отримала вогнепальне поранення жінка. Наразі її стан невідомий
Майже всі учасники протесту у Вашингтоні тримають плакати та прапори з іменем Трампа або носять символіку, яка його підтримує.
Деякі були помічені в костюмах, що пропагують теорію змови QAnon, в якій стверджується, що Трамп працює над знищенням влади еліти педофілів.
Також у людей, які штурмували Конгрес, були помічені кілька прапорів Конфедерації. Конфедерація - це повстала група штатів, які прагнули відокремитися від США у 1860-х роках, боролися за збереження рабовласництва, але програли у громадянській війні.
Деякі протестувальники носять бронежилети і тактичне спорядження, і їх бачили в запеклих сутичках з поліцією.