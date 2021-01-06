Прихильники Трампа увірвалися до Конгресу США. Байден заявляє про "заколот"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Охоронці Конгресу дістали зброю та ціляться убік дверей, які штурмували прихильники Трампа

Прихильники Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію, де проходить спеціальне засідання Конгресу США щодо затвердження результатів виборів 2020 року і обрання президентом демократа Джо Байдена.

Демонстранти вступили у сутички з поліцією біля будівлі Конгресу і проникли до будинку. Через це спеціальне засідання Конгресу було перерване.

Кадри з місця подій показують, що в демонстрантів є вогнепальна зброя і вони зібралися прямо перед залою Сенату, де проходило засідання. Поліція застосувала у будинку Капітолію сльозогінний газ.

"Вони дійсно на боці нашої країни. Залишайтеся мирними", - прокоментував ці події Дональд Трамп у Twitter.

Пізніше фотоагенції опублікували фотографії демонстрантів, які захопили залу засідань Сенату.

Мер Вашингтона оголосила комендантську годину у місті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Штурм Капітолію почався після масштабного мітингу, на якому виступив Дональд Трамп

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Журналісти і свідки подій публікують відеозаписи сутичок у Конгресі між поліцією та прихильниками Трампа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильник Трампа усівся на чільне місце у залі Сенату Конгресу США

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники Трампа у залі Сенату

Автор фото, Getty Images

О 22:13 за київським часом Дональд Трамп знову звернувся до своїх прихильників у Twitter.

"Я прошу всіх у Капітолії США залишатися мирними. Жодного насильства! Пам'ятайте, ми - партія правопорядку - поважайте закон і наших великих чоловіків та жінок у синій формі (поліцейських. - Ред.)", - заявив він.

Міністерство оборони США ще не ухвалило рішення про розгортання Національної гвардії, хоча поліція Капітолійського пагорба просить про підкріплення.

Демонстранти, які штурмували Капітолій США, проникли до об'єкту федеральної власності, і їм можуть висунути звинувачення.

Віцепрезидент США Майк Пенс попросив прихильників Трампа залишити Капітолій і припинити насильство.

"Цей напад на наш Капітолій не залишиться без покарання, і причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", - написав у Twitter Пенс.

Саме Пенс, який наполягав, що не може скасувати результати виборів 2020 року, попри тиск з боку президента, головував на спеціальному засіданні Конгресу, коли протестувальники увірвалися в будівлю. Віцепрезидента відвезли в безпечне місце.

О 22:36 речниця Білого Дому Келі Макенені повідомила у Twitter, що Дональд Трамп доручив направити до будівлі Капітолію Національну гвардію.

Приблизно о 23:00 до нації зі штату Делавер звернувся обраний президент США Джо Байден.

Він закликав "натовп", який увірвався до Конгресу, "відступити і дозволити роботі демократії просуватися вперед".

"Це не протест, це заколот", - зазначив Байден.

Він закликав Трампа виступити зі зверненням і "вимагати припинення цієї облоги".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильник Трампа усівся в кабінеті Ненсі Пелосі - спікерки Палати представників США, яка є однією з основних опонентів президента США

Автор фото, Getty Images

Що роблять демонстранти всередині будівлі

На фото з місця подій можна побачити демонстрантів, які гуляють по залах Конгресу. В деяких є при собі зброя.

Повідомляється, що у будівлі отримала вогнепальне поранення жінка. Наразі її стан невідомий

Майже всі учасники протесту у Вашингтоні тримають плакати та прапори з іменем Трампа або носять символіку, яка його підтримує.

Деякі були помічені в костюмах, що пропагують теорію змови QAnon, в якій стверджується, що Трамп працює над знищенням влади еліти педофілів.

Також у людей, які штурмували Конгрес, були помічені кілька прапорів Конфедерації. Конфедерація - це повстала група штатів, які прагнули відокремитися від США у 1860-х роках, боролися за збереження рабовласництва, але програли у громадянській війні.

Деякі протестувальники носять бронежилети і тактичне спорядження, і їх бачили в запеклих сутичках з поліцією.

Автор фото, Getty Images