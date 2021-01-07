Штурм Капітолія і четверо загиблих: що відбувається у США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так один з протестуальників потрапив у залу засідань Конгресу

У зіткненнях прихильників Трампа та сил охорони Конгресу США загинуло четверо людей, більше пів сотні затримано.

У ніч на 7 січня (за київським часом) поліція змогла витіснити натовп з Капітолійського пагорба й Конгрес відновив підбивання підсумків виборів президента США, які мають офіційно затвердити перемогу демократа Джо Байдена.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спецпризначенці зачистили Капітолій

Напередодні його суперник республіканець Дональд Трамп, який вважає вибори сфальсифікуваними, закликав своїх прихильників не визнавати ці результати. Багатолюдний мітинг біля Капітолію переріс у зіткнення з поліцією, натовп увірвався у Конгрес й зірвав встановлення результатів виборів. Американських політиків евакуювали.

Twitter, Facebook, Youtube та Instagram вирішили заморозити аккаунти Дональда Трампа.

Четверо смертей

Ще під час зіткнень у соцмережі потрапило відео, на якому чутно постріл у Конгресі та видно, як одна з жінок у натовпі протестувальників падає з важким пораненням у груди.

Згодом стало відомо, що жінка померла.

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Загибла - ветеран військово-повітряних сил США з Сан-Дієго. За даними поліції, вона і ще кілька людей увірвалися у зал засідань Конгресу.

Їм протистояли поліцейські в штатському, один з них дістав зброю і вистрілив.

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Жінку доправили у лікарню, де вона померла. Її ім'я не озвучують, поки про смерть офіційно не повідомлять родичів.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер та начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті розповіли, що загалом у заворушеннях на Капіталійському пагорбі загинуло четверо людей.

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Окрім згаданої жінки на території Капітолію виявили ще трьох загиблих: жінку та двох чоловіків. Всі вони повнолітні. Точні причини смерті не називаються, уточнюють лише, про "надзвичайні медичні ситуації".

Також постраждали щонайменше 14 поліцейських. Двох госпіталізували - один з них отримав серйозні травми після того, як його затягли у натовп, а іншого поранили в обличчя.

За словами начальника поліції, станом на 21:30 за місцевим часом у районі Капітолія арештували мінімум 52 людей: чотирьох - за носіння вогнепальної зброї без ліцензії, одну особу - за носіння забороненої зброї, 47 - за порушення комендантської години і незаконний в'їзд в місто. Комендантську годину у Вашингтоні оголосили з 18:00 через заворушення.

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Поліція Вашингтона заявила, що біля Капітолійського пагорба виявили і знешкодили два саморобних вибухових пристрої.

Один з них був неподалік будівлі Національного комітету Республікканської партії.

Що відбувається у Вашингтоні

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Після кількох годин сутичок поліція і спецпризначенці витіснили прихильників Трампа з Капітолію.

Після початку заворушень Дональд Трамп закликав людей розійтися по домівках, але при цьому повторив твердження про те, що у нього вкрали перемогу на виборах.

Пагорб оточила поліція, але групи демонстрантів все ще залишилися у Вашингтоні - люди з прапорами і гаслами на підтримку Трампа заповнили Національну алею в центрі американської столиці.

Режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні продовжили на 15 діб - до інавгурації нового президента Джо Байдена.

Одночасно стало відомо, що кілька груп законодавців, а також Американський союз промисловців закликали Сенат і Конгрес задіяти 25-ту поправку до Конституції США, яка говорить, що чинний президент повинен бути відсторонений від влади, якщо за медичними показаннями він не може більше виконувати свої обов'язки.

Тим часом Конгрес відновив офіційне встановлення результатів президентських виборів.

"Ті, хто сьогодні влаштував хаос у нашому Капітолії, знайте: ви не перемогли", - заявив головуючий на слуханнях віце-президент та вже колишній соратник Трампа Майк Пенс.

"Насильство ніколи не перемагає. Перемагає свобода, і це як і раніше Дім народу. Світ знову стане свідком стійкості і сили нашої демократії - навіть після безпрецедентного насильства і вандалізму", - додав він.

"Вибрані представники народу Сполучених Штатів знову зібралися в цьому залі ", - наголосив Пенс під оплески.

Також стало відомо про перемогу двох кандидатів від демократів у Джорджії, що гарантуватиме Джо Байдену підтримку Конгресу у перші роки його президентства.

Заблоковані соцмережі Трампа

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато хто вважає Трампа повністю відповідальним за сутички

Соцмережі Twiiter, Facebook, YouTube та Instagram заморозили аккаунти Дональда Трампа щонайменше на добу через його звернення до своїх прихильників із заявами про "вкрадену перемогу" і фальсифікацію виборів.

Ці відео видалили.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Охоронці Конгресу дістали зброю та ціляться убік дверей, які штурмували прихильники Трампа напередодні

У компанії Facebook так пояснили видалення відео: "Ми видалили його,адже вважаємо, що воно сприяє ризику насильства, а не знижує його".

YouTube заявив, що видалив відео, тому що воно "порушувало правила, поширюючи брехню про підсумки виборів".

"Путін нічого не зміг би придумати краще"

У Конгресі виступив сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо. Він розповів, що виріс серед людей, які переїхали в США, тому що в їхніх країнах панував бедлам - подібний до того, що творився на Капітолійському пагорбі.

За словами Рубіо, такі країни, як Росія і Китай, зараз сміються з США і будуть використовувати цей інцидент, щоб підкріпити свої тези про занепад Америки.

"Володимир Путін нічого не зміг би придумати краще, ніж те, що тут сталося. Ми виглядаємо так, немов у нас повний хаос і крах", - заявив Рубіо.

"Я думаю, що політика звела нас з розуму! - сказав він. - Всі в цій країні зійшли з розуму!"