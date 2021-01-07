Ізраїль заперечив вивезення "підпільних вакцин" для українських політиків
У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю у коментарі BBC News заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для "підпільної вакцинації" українських чиновників.
Раніше про таку "таємну вакцинацію" можновладців в Україні повідомили видання "Страна" та "Обозреватель" - власник останнього Михайло Бродський заявив, що питання мають вивчати "ізраїльські розслідувачі".
Вивезти непомітно неможливо
Речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля (Юлія) Едельштейна у розмові з BBC News виключив можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.
"Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - запевнили у міністерстві.
Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.
"Підпільна вакцинація"
Михайло Бродський, український бізнесмен та колишній чиновник, заявив про те, що у кінці року в Україну завезли вакцини від коронавірусу для політиків.
"Наскільки мені відомо, 29 або 30 грудня чартерним рейсом в Україну була таємно завезена партія вакцини Pfizer: швидше за все, її без розмитнення пронесли через "Зал офіційних делегацій", прикриваючись паспортом якогось депутата", - повідомив Бродський.
Він звинуватив у цьому одну з українських приватних клінік, яка діяла спільно з головою парламентського комітету з охорони Михайлом Радуцьким.
Також Михайло Бродський припускає, що через "таємну вакцинацію" вже пройшли кілька депутатів і, "судячи з усього", прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За два етапи вакцинації вони, за даними бізнесмена, платять по 2,5 тис. євро.
З якої саме країни могли ввезти вакцини, він не уточнював, але згадав про "ізраїльських розслідувачів".
"Напевно, СБУ має поцікавитися, чому в країні відбувається нелегальна вакцинація незареєстрованою вакциною. Заодно цим займуться ізраїльські розслідувачі, яким я написав відповідне звернення", - додав Михайло Бродський.
А "Страна" писала, що вакцини можуть ввозити "чи то з Ізраюлю, чи то з ЄС".
У суботу у себе у Facebook Бродський звинуватив у підпільній вакцинації і опозиційних політиків, які, на його думку, ніяк не відреагували на "вакцинацію контрабасом".
Михайло Радуцький назвав всі закиди Бродського фейком.
А прем'єр Денис Шмигаль доручив правоохоронцям та МОЗ перевірити інформацію про "підпільну вакцинацію".
Згодом на це відреагував і президент Зеленський - він звернувся до СБУ, яка має вивчити питання.
"Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою", - застеріг Володимир Зеленський у Telegram.