У Трампа хочуть забрати всю владу до відставки. Що таке 25 поправка

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Якщо у Трампа заберуть владу, то керувати країною до інавгурації Байдена буде віцепрезидент Пенс

Трампу залишилось менше двох тижнів у Білому домі, але після кривавого штурму Конгресу його прихильниками у нього пропонують забрати владу вже.

Демократи з комітету Палати представників з питань судочинства написали листа віцепрезиденту Майку Пенсу з тим, щоб він перебрав всю владу у Дональда Трампа.

Конгресмени вважають, що Трамп підбурював натовп до повстання та намагався "підірвати демократію".

Мова йде про 25-у поправку до Конституції США, яка дозволяє передавати повноваження від президента до віцепрезидента - тимчасово чи назавжди.

Такий лист опублікував демократ Девід Чічілліне.

Як це працює?

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25-а поправка дозволяє віцепрезиденту ставати виконувачем обов'язків глави Сполучених Штатів, якщо президент не може виконувати свої функції, наприклад, через фізіологічну чи психічну хворобу.

Конкретно йдеться про четвертий розділ згаданих поправок, що дозволяє віцепрезиденту та більшості уряду оголосити президента Трампа неспроможним виконувати свої обов'язки.

Вони мають підписати лист до голів Палати представників і Сенату про те, що чинний президент непридатний для управління країною або ж не може "виконувати повноваження та обов'язки своєї посади".

У такому випадку вся повнота влади автоматично перейде до віцепрезидента Майка Пенса.

Водночас президент Трамп матиме змогу дати письмову відповідь. І якщо він буде заперечувати своє відсторонення, то останнє слово матиме сказати Конгрес.

За таке рішення про позбавлення влади президента мають проголосувати дві третини кожної з палат американського парламенту.

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Поки це питання буде вирішуватися, то функції президента знову ж таки буде виконувати віцепрезидент Пенс.

Республіканець Майк Пенс - соратник Дональда Трампа, який підтримував його протягом всіх років президентства.

Однак в останні дні саме Пенс головував під час офіційного оголошення у Конгресі результатів виборів президента. Він відмовився від вимог Трампа не визнавати ці результати, засудив силовий штурм американського парламенту так званими "трампістами", а у четвер зранку оголосив переможцем Джо Байдена.

Пенс навіть відписався від Трампа у Twitter і запостив фотографію Джо Байдена і Камали Гарріс, яка стане наступним віцепрезидентом.

Так само дії і заклики Дональда Трампа засудили багато республіканців, включно з колишнім президентом від Республіканської партії Джордж Буш-молодший.

CNN цитує кількох республіканців, які висловилися анонімно і заявили, що Трамп "вийшов з-під контролю" - теоретично, вони можуть підтримати його відсторонення.

Дискусії про 25-у поправку для Дональда Трампа вже велися восени минулого року, коли він захворів на Covid-19 у жовтні й були побоювання, що хвороба протікатиме надто важко.

Приблизно тоді ж час спікер Палати представників Ненсі Пелосі запровадила законодавство відповідно до 25-ї поправки, яке створило комісію для перевірки придатності президента до посади.

Чи таке вже траплялося

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1985 Рональд Рейган передав свої повноваження віцепрезиденту. На вісім годин

25-у поправку до Конституції США внесли у 1967 році - через чотири роки після вбивства Джона Кеннеді. Вона покликана впорядкувати передачу влади у випадку недієздатності президента.

Й кілька президентів використовували ці норми - але не четвертий, а третій розділ, який дозволяє тимчасово передавати повноваження віцепрезидентам.

Зокрема так робив Джордж Буш-молодший у 2002 та 2007 роках, коли проходив планові медичні процедури.

У 1985 році так само вчиняв президент Рональд Рейган під час хірургічної операції.

Але випадків, коли чинного президента позбавляли влади назавжди через 25-у поправку, ще не було.

Чи трапиться таке зараз, ще невідомо.

До 20 січня

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Опоненти Трампа вважають, що він не може залишатися президентом після того, як мітинг йог оприхильників переріс у штурм і погром Капітолія та завершився смертю чотирьох людей

Головне питання у тому, наскільки доцільно забирати повноваження у Дональда Трампа, який має передати повноваження Джо Байдену вже 20 січня.

Він навіть вже погодився це зробити, хоча й дуже неохоче.

Водночас у своїх заявах Дональд Трамп продовжує стверджувати про те, що в нього "вкрали перемогу". Через це соцмережі навіть виршіли тимчасово заморозити його аккаунти у Twitter, Facebook, Instagram та YouTube, щоб чинний президент не зміг закликати своїх прихильників до заворушень.

Тож заяву про передачу влади Дональд Трамп змушений був робити через аккаунт свого речника.

"І хоча це означає кінець найвизначнішого першого терміну в історії президентів, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою!" - анонсував Дональд Трамп після оголошення переможцем Джо Байдена.