Трамп визнав поразку, пообіцяв спокійну передачу влади і засудив мародерів

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Після 12-годинного блокування свого акаунту президент США Дональд Трамп повернувся в Twitter і оприлюднив відео, в якому жорстко засудив людей, які увірвалися в Капітолій. Він також погодився на "правомірну та безпроблемну" передачу влади новообраному президентові Джо Байдену.

Трамп уперше публічно визнав свою поразку на президентських виборах, що відбулися в листопаді. Уперше за тривалий час він не говорив про те, що результати виборів є сфальсифікованими. До цього Трамп наполягав, що перемогу на виборах у нього вкрали.

Це відео чинний президент США оприлюднив на тлі закликів з боку демократів до усунення його з посади. В результаті вторгнення його прихильників до Капітолія в середу померли п'ятеро людей, серед яких один поліцейський.

"Тепер, коли Конгрес формально затвердив результати, нова адміністрація буде інавгурована 20 січня", - підтвердив Трамп.

Засуджуючи дії мародерів, які увірвалися в Капітолій, він також заявив, що "одразу ж задіяв Національну гвардію", щоб звільнити будівлю.

Втім, за даними американських ЗМІ, цей наказ довелося віддати віцепрезиденту Майку Пенсу, оскільки Трамп робити цього не поспішав.

У своєму новому відео Трамп також закликав націю до примирення і заговорив про необхідність заживлювати рани.

"Ми пройшли через напружені вибори, емоції вирують, але зараз пристрасті повинні відійти, а спокій - відновитися", - сказав він.

Водночас президент похвалив своїх "чудових прихильників" і запевнив, що "наша неймовірна подорож лише розпочинається".

Тим часом противники Трампа в Конгресі вимагають його негайної відставки, оскільки він, на їхню думку, підбурював демонстрантів у Вашингтоні до штурму Капітолія, аби завадити затвердженню Джо Байдена президентом.

Сам Байден назвав спробу захоплення Капітолія кульмінацією атак Трампа на демократичні інститути в країні.

"Я хотів би сказати, що ми не очікували нічого подібного, але це було б неправдою. Упродовж останніх чотирьох років у нас був президент, який заперечував принципи демократії та верховенства права", - сказав Байден.

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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що законодавці мають негайно ухвалити рішення про відсторонення Трампа від влади. Вона переконувала законодавців, що 13 днів його президентства, які лишилися, можуть стати жахіттям для Америки.

З аналогічними заявами виступили й інші конгресмени з демократичного табору. Критикували поведінку президента і деякі представники Республіканської партії.

Основним варіантом відсторонення Трампа від влади є пропозиція задіяти 25-у поправку до Конституції США, яка надає віцепрезиденту стати на чолі країни, якщо чинний лідер не може виконувати свої обов'язки. Детальніше про це читайте тут.