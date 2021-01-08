Чому рідні загиблих не вірять слідству? Рік після збиття українського літака в Ірані

Минув рік відтоді, як іранські військові збили в небі над Тегераном український пасажирський літак компанії МАУ.

Рідні жертв цієї авіакатастрофи й далі гостро переживають біль втрат і не довіряють офіційній версії Ірану про звичайну помилку військових.

Водночас кількість питань до іранського розслідування й офіційної версії подій лише збільшується.

Іран натомість уже пропонує компенсації родинам загиблих.

ВВС досліджувала, як минув цей рік після трагедії для рідних загиблих та як просунулося слідство.

Над відео працювали Жанна Безп'ятчук, Вікторія Жуган, Анастасія Грібанова.