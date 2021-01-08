Померла зірка "Поліцейської академії" Маріон Ремсі
У Лос-Анджелесі померла акторка Маріон Ремсі, відома за роллю Лаверни Гукс в серії фільмів "Поліцейська академія", які виходили в 1980-х роках.
Ремсі пішла з життя у віці 73 років, її смерть підтвердив агент акторки.
Повідомляється, що останнім часом вона хворіла, але про яку саме хворобу йдеться, представники Ремсі не уточнюють.
На її рахунку - зйомки в понад трьох десятках фільмів, проте широку славу і прихильність глядачів їй принесла саме роль боязкої та сором'язливої курсантки Гукс в "Поліцейській академії" - однієї з найпопулярніших комедій 1980-х та 1990-х років.
"Її пристрасть до того, аби виступати та ділитися своїм серцем зі світом, була величезною", - йдеться в заяві агентства Roger Paul Inc, яке представляло її інтереси.
"Маріон випромінювала доброту та світло, яке миттю наповнювало кімнату, коли вона там опинялася. Ми сумуватимемо за нею і завжди будемо її любити".
Шанувальники "Поліцейської академії" в соцмережах публікують співчуття близьким Ремсі і з теплотою згадують, як любили цей фільм у дитинстві.
"Маріон Ремсі робила мене таким щасливим у дитинстві. Спочивай із миром, кумедна леді", - пише користувач Денні Лі Вінтер.
"Дуже сумно [...] Коли я був молодшим, це був один із моїх улюблених фільмів. Купа щасливих спогадів про те, як ми дивилися його з мамою", - згадує користувач TrekFan.
Фільм "Поліцейскька академія", який розповідає про пригоди поліцейських-новачків, вперше показали у 1984 році - згодом на екрани вийшло ще кілька сиквелів.
"У 80-х фільми серії "Поліцейська академія" кинули довгу тінь на увесь комедійний жанр - вони були всюди і всі їх дивилися", - згадує продюсер Джонатан Соткотт.