Twitter остаточно заблокував акаунт Трампа. Які будуть наслідки?

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Керівництво американської соціальної мережі Twitter оголосило, що вирішило остаточно заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа. Соцмережа побоюється, що він буде використовувати її для підбурювання до насильства.

Спочатку в середу акаунт пана Трампа заблокували на 12 годин після того, як він назвав людей, які штурмували Капітолій США, патріотами.

Сотні його прихильників увірвалися до будівлі, коли Конгрес США намагався офіційно засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Внаслідок цих подій загинули четверо цивільних та поліцейський.

Тоді Twitter попередив, що заблокує пана Трампа "назавжди", якщо він знову порушить правила платформи.

Що написав Трамп?

Після того, як йому дозволили повернутись у Twitter, пан Трамп у п'ятницю опублікував два твіти, які компанія назвала останньою краплею.

В одному з них він написав: "75 000 000 великих американських патріотів, які проголосували за мене, АМЕРИКА ПЕРЕДУСІМ і ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ, матимуть ГІГАНТСЬКИЙ ГОЛОС у майбутньому. Їх не будуть зневажати чи несправедливо ставитись до них у будь-якому вигляді або формі!!!"

У наступному йшлося: "Усім, хто запитував - я не піду на Інавгурацію 20 січня".

Twitter заявив, що обидва ці твіти порушують політику компанії щодо прославлення насильства та сприймаються прихильниками Трампа як іще одне свідчення того, що вибори були нелегітимними.

Чому Twitter був таким потужним інструментом для Трампа?

Пан Трамп використовував Twitter, щоб ображати супротивників, підбадьорювати союзників, звільняти чиновників, заперечувати "фейкові новини" та висловлювати скарги - часто з великими літерами та знаками оклику, щоб підкреслити свою думку.

Попри те, що критики називали його твіти потоком дезінформації, платформа допомогла йому обходити фільтри ЗМІ та миттєво встановлювати зв'язок із майже 89 мільйонами підписників.

Його твіти також були відомі випадковими орфографічними помилками та іноді змушували вгадувати зміст його одруківок, як у випадку із "covfefe".

Що буде з трампізмом?

Аналіз Джеймса Клейтона, кореспондента з питань технологій у Північній Америці

Дональд Трамп любив писати у Twitter, це був його основний спосіб донести свою думку.

Йому подобається короткий формат, йому подобається можливість охопити десятки мільйонів людей одним натисканням кнопки - в обхід ЗМІ.

Той факт, що рішення Twitter ухвалив через 48 годин після заворушень у Капітолії в середу, свідчить про те, що це був непростий крок для гіганта соціальних мереж.

Платформа дуже вигравала від присутності пана Трампа, саме вона була місцем, де можна було почути останні новини від наймогутнішої людини у світі.

Але Twitter діяв з низки причин. У компанії заявили що пішли на такий крок через імовірність підбурювання до насильства в майбутньому.

Але ще й тому, що могутність дуже швидко вислизає від Трампа. Зараз до нього ставляться як до звичайного представника громадськості.

А простого смертного, який неодноразово поширював дезінформацію, фейкові новини та підбурював до насильства, швидко заблокують на усіх основних платформах соціальних медіа.

А як щодо тих, хто вважає, що це порушує свободу слова, закріплену в Першій поправці до Конституції США?

Аргумент Big Tech полягає в тому, що вони є приватними компаніями, а не державними установами. Отже, вони можуть вільно модерувати свої платформи, як їм зручно.

Зараз велике питання полягає в тому, чи зможе вижити трампізм без підтримки основних ЗМІ? Або він просто скотиться у тіньовий сегмент інтернету?