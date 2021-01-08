Без лампочок і шкарпеток. Українці жаліються, що через карантин не можуть купити низку товарів

Автор фото, Victor Andrusiv / Facebook

Українські користувачі соцмереж масово жаліються, що з початком карантину не можуть придбати в магазинах деякі групи товарів - зокрема, канцелярські вироби, лампочки або, приміром, колготки чи шкарпетки.

Судячи з оприлюднених фото, принаймні в деяких магазинах відділи з такими товарами не працюють - вони перекриті стрічкою і повідомленням про те, що вказані товари не продаються згідно з постановою Кабміну про правила локдауну.

"А що колготки не відносяться до товарів, потреба в яких може виникнути в холодну пору року впродовж двох тижнів локдауну?, - дивується користувачка Марина Дадінова. - А чому копчена риба дозволена? Без неї точно можна і варто прожити все життя навіть".

Автор фото, Марина Дадінова / Facebook

"Як на місці злочину", - пише Сергій Руденко.

Автор фото, Сергій Руденко / Facebook

Деякі користувачі розповідають, що ці товари все ж можна придбати - але для цього їх потрібно оформити як інтернет-замовлення: це потребує часу і спричиняє черги.

Інші користувачі іронізують, що саме на заборонених товарах може бути коронавірус, а от на сусідніх - незаборонених - уже ні.

Що з постановою Кабміну

За кілька днів до початку жорсткого карантину Американська торгова палата закликала Кабмін змінити постанову про умови локдауну.

Там звернули увагу на те, що з урядового документу слідує, що під заборону з 8 січня потрапить продаж в супермаркетах значної частини повсякденних товарів: зокрема побутової хімії, лампочок, батарейок, дитячих товарів та товарів для навчання.

Представники Американської торгової палати пояснили, що для виконання чинної на той момент редакції постанови Кабміну супермаркети будуть змушені або закривати відповідні відділи, або забороняти продаж під час розрахунку на касі.

В уряді незабром запевнили, що це не так. Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов все ж пообіцяв внести в постанову уточнення - аби запобігти будь-яким суперечностям.

5 січня на прохання BBC News Україна роз'яснити ситуацію в пресслужбі МОЗ запевняли: правила майбутнього локдауну будуть фактично такими самими, як умови карантину вихідного дня, який діяв в Україні у листопаді-грудні минулого року.

Того ж таки 5 січня представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що Кабінет міністрів дійсно додав у свою постанову зміни: доповнив перелік дозволених для продажу товарів побутовою хімією та пресою.

Проте судити про це можна було лише зі слів Мокана - офіційний текст змін уряд на своєму сайті до останнього не публікував.

Через це українські підприємці нарікали, що навіть за день до початку локдауну досі не розуміють його правила - які товари продавати буде можна, а які ні.

Лише ввечері 7 січня, тобто за кілька годин до початку карантину, на сайті уряду таки з'явилася оновлена редакція постанови.

Там йдеться, що продавати можна виключно продукти харчування, лікарські засоби, вироби медичного призначення, засоби гігієни, побутової хімії, засоби зв'язку, друковані ЗМІ, ветеринарні препарати, корми, насіння і засоби захисту рослин. Усі інші групи товарів можуть продаватися лише за доставкою.

Таким чином, уряд в останній момент додав у список дозволених для продажу товарів побутову хімію та пресу, а от інші групи - як-от канцелярські вироби чи предмети одягу - досі під забороною.