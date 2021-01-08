Ешлі Беббіт: що відомо про прихильницю Трампа, яку застрелили в Капітолії

Автор фото, Twitter/Ashli Babbitt

За день до своєї смерті Ешлі Беббіт у соцмережах розповідала про майбутній мітинг на підтримку Дональда Трампа у Вашингтоні.

"Нас ніщо не зупинить. Вони можуть намагатися, але шторм уже тут - він вдарить по Вашингтону менш як за 24 години".

35-річна Беббіт була в групі протестувальників, які в середу проровалися до Капітолія. І зрештою стала однією із тих, хто загинув під час подій того дня.

Беббіт є ветераном військово-повітряних сил США - її чоловік розповідав, що вона служила, зокрема, в Афганістані та Іраку.

Вона народилася в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), нещодавно вдруге одружилася і разом із чоловіком, Аароном Беббітом, працювала в компанії з обслуговування басейнів.

У соцмережах вона називала себе лібертаріанкою та патріоткою.

Беббіт часто писала про Дональда Трампа, висловлюючи йому гарячу підтримку, - зокрема повторювала його не підкріплені доказами твердження про те, що результати президентських виборів у США є сфальсифікованими.

"Вона була тією людиною, яку ви або дуже любите, або дуже ненавидите, - розповідав про загиблу її колишній чоловік Тімоті МакЕнті. - Вона пишалася своєю країною і тим, що є американкою".

У вересні Беббіт оприлюднила фото з параду човнів на підтримку Трампа в Сан-Дієго. На знімку вона одягнена в футболку "We are Q" ("Ми - Q") - йдеться про ультраправу організацію QAnon, прихильники якої вірять в теорію змови про те, що світом керують сатаністи-педофіли.

Автор фото, Twitter/Ashli Babbitt

За кілька днів до січневих подій у Капітолії Беббіт написала, що відвідає мітинг у Вашингтоні: "Боже, храни Америку і WWG1WGA" - це абревіатура, яку часто використовують прихильники QAnon.

Її свекруха, Робін Беббіт, розповіла телеканалу Fox, що її син - тобто чоловік загиблої - на мітинг до Вашингтона не поїхав.

"Я правда не знаю, чому вона вирішила це зробити", - сказала жінка.

У відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як жінка схожа на Ешлі Беббіт, вкуталася у прапор з написом "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою") - вона перебуває в оточенні протестувальників, які намагаються проникнути в одне з приміщень Капітолія.

Також на кадрах видно, як один із представників поліції Капітолія направляє пістолет в напрямку цієї групи людей.

Потім Еббітт намагається продертися через двері приміщення і в цей момент лунає постріл - жінка падає на підлогу.

У заяві поліції Капітолія йдеться, що їхній працівник вистрілив, оскільки протестувальники намагалися прорватися до приміщення, де укривалися конгресмени.

Автор фото, Twitter/Ashli Babbitt

Беббіт доставили до лікарні з вогнепальним пораненням, але незабаром, того ж вечора, вона померла. Офіцера, який вистрілив, відсторонили. Його ім'я не розкривають.

Свекруха загиблої каже, що була шокована звісткою про смерть дружини сина й дізналася про все з новин на телебаченні.

Окрім Беббіт, під час подій у Капітолії також померли ще четверо людей.

Один із них - поліцейський Браян Ді Сікнік - пішов з життя у четвер. Як кажуть правоохоронці, від "травм, отриманих під час фізичного протистояння мітингувальникам".

Інші троє загиблих - це протестувальники, які приїхали до Вашингтона з інших регіонів. Усі вони пішли з життя під час окремих інцидентів у Капітолії.

50-річний Бенджамін Філліпс організовував поїздку до столиці для групи прихильників Трампа із Пенсильванії. Він є програмістом та автором одного з сайтів на підтримку чинного президента.

Ще один загиблий - 55-річний Кевін Грісон з Алабами. Його родичі розповіли, що під час подій у Вашингтоні в нього стався серцевий напад.

Близькі чоловіка переконують: він поїхав до столиці не для того, аби брати участь в насильницьких діях.

Також поліція підтвердила смерть 34-річної Росанни Бойленд зі штату Джорджія. Її зведений брат Джастін Кейв розповів, що родина усе ще з'ясовує обставини її смерті.

"Коли ми спостерігали за тим, що відбувається, то сподівалися, що Росанни немає в цьому натовпі. Але вона там була і це коштувало їй життя", - сказав Кейв.

"Особисто я вважаю, що саме слова президента підбурювали події, які забрали життя чотирьох його найбільших прихильників", - додав чоловік.