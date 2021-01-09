65-річна сінгапурка сяде за ґрати, бо приховала зустрічі з другом. Усе через ковід

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сінгапур використовує сувору програму відстеження контактів, щоб контролювати поширення коронавірусу

Жінку в Сінгапурі, яка приховала свої зустрічі зі знайомим чоловіком від чиновників, що відстежують контакти під час пандемії коронавірусу, засудили до п'яти місяців ув'язнення.

65-річна О Бі Хіок переживала, що якщо вона розповість про ці зустрічі, її сім'я подумає, що у них роман.

Чиновники дізналися про зустрічі після перегляду записів з камер відеоспостереження та інших матеріалів.

Сінгапур вживає суворих заходів, щоб контролювати поширення інфекції. У країні зафіксовано 29 смертей та порівняно небагато випадків.

Пані О зустрічалася із 72-річним Лімом Кіанг Хонгом п'ять разів до того, як отримала позитивний результат на Covid-19 у лютому.

Пара зустрічалася на обід, вечерю або чай, коли чоловік пані О грав у бадмінтон, заявив прокурор у справі, повідомляє Straits Times.

"Вона не хотіла, щоб її сім'я або родина Ліма дізналися, що вони так часто зустрічаються, оскільки думала, що рідні та друзі запідозрять їх у романтичних стосунках, і поширюватимуть чутки про те, що у них позашлюбний роман", - йдеться у судових документах.

Коли вона потрапила до лікарні, пані О поговорила зі своїм знайомим телефоном і попросила його тримати їхні зустрічі в таємниці.

У березні у пана Ліма також діагностували коронавірус.

Адвокат пані О стверджував, що вона не заразила свого друга вірусом.

Чиновники дізналися про зустрічі пари завдяки інформації про паркування та телефонні дзвінки, випискам з банківських рахунків, записам з камер відеоспостережень.

Суддя у справі назвав мотиви пані О егоїстичними на тлі нагальної необхідності контролювати пандемію, цитує агенція AF телерадіокомпанію CNA.

Під час винесення рішення у п'ятницю він додав, що суд повинен показати усім, що приховування подібної інформації "є абсолютно неприйнятним".

Пані О визнала свою провину за звинуваченням у перешкоджанні відстеженню контактів.

Навесні 2020 року Сінгапуру загалом вдалося взяти під контроль розповсюдження коронавірусу, але згодом сплеск випадків відбувся у гуртожитках трудових мігрантів.

Місто повідомило про майже 60 000 заражень.