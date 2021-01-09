Скульптури зі снігу та криги: у Китаї стартував фестиваль льоду
У Китаї стартував 37-й Харбінський міжнародний фестиваль скульптури з льоду та снігу. Відвідувачі можуть потрапити у крижане місто, вежі, палаци та замки якого зроблені з льоду.
Фестиваль у Харбіні, місті на північному сході китайської провінції Хейлунцзян, є одним із найбільших у світі.
У ньому є високі льодові та снігові споруди. Також тут заплановані катання на санках, хокей, льодовий футбол, перегони на ковзанах та лижні змагання.
Оскільки в'їзд до Китаю обмежений через пандемію коронавірусу, очікується, що більшість відвідувачів будуть саме з Китаю.
Перший фестиваль крижаних скульптур відбувся у 1963 році. Проведення фестивалю призупинили під час Китайської культурної революції. З новою силою фестиваль льоду відновився у 1985 році.
У грудні близько 300 працівників, багато з яких є будівельниками та фермерами, збудували високі крижані споруди фестивалю.
Щоб збудувати крижане місто, десятки тисяч крижаних брил вирізали із замерзлої річки Сонгхуа, яка тече через Харбін.
Потім блоки перевезли вантажівкою до місця проведення фестивалю, де їх використали для будівництва замків у натуральну величину, мостів і навіть ресторану з гарячими закусками.
Видобувач льоду Ван Кюшенг пояснив агенції Reuters, чому використовували річковий лід, а не замінили його штучним: "Штучний лід не такий товстий і недостатньо міцний, щоб вистояти на вітрі".
Робітники носили гумові чоботи до колін, пуховики, товсті рукавиці та шапки з клапанами, щоб захистити вуха від замерзання.
Робота починалася щодня о 6 ранку. Іноді будівельникам доводилося працювати понаднормово - до 20 або 21 години, навіть до півночі.
Крижані брили клали одна на одну, щоби збудувати стіни. Потім їх формували та обрізали за розміром бензопилами та зубилами.
Складні льодові будівлі освітлюються вночі дивовижними кольорами.
Харбінький фестиваль льоду продовжуватиметься до 25 лютого.