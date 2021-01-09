Скульптури зі снігу та криги: у Китаї стартував фестиваль льоду

У Китаї стартував 37-й Харбінський міжнародний фестиваль скульптури з льоду та снігу. Відвідувачі можуть потрапити у крижане місто, вежі, палаци та замки якого зроблені з льоду.

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Фестиваль у Харбіні, місті на північному сході китайської провінції Хейлунцзян, є одним із найбільших у світі.

У ньому є високі льодові та снігові споруди. Також тут заплановані катання на санках, хокей, льодовий футбол, перегони на ковзанах та лижні змагання.

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Оскільки в'їзд до Китаю обмежений через пандемію коронавірусу, очікується, що більшість відвідувачів будуть саме з Китаю.

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Автор фото, Shutterstock

Автор фото, Getty Images

Перший фестиваль крижаних скульптур відбувся у 1963 році. Проведення фестивалю призупинили під час Китайської культурної революції. З новою силою фестиваль льоду відновився у 1985 році.

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Автор фото, Shutterstock

Автор фото, Getty Images

У грудні близько 300 працівників, багато з яких є будівельниками та фермерами, збудували високі крижані споруди фестивалю.

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Щоб збудувати крижане місто, десятки тисяч крижаних брил вирізали із замерзлої річки Сонгхуа, яка тече через Харбін.

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Потім блоки перевезли вантажівкою до місця проведення фестивалю, де їх використали для будівництва замків у натуральну величину, мостів і навіть ресторану з гарячими закусками.

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Видобувач льоду Ван Кюшенг пояснив агенції Reuters, чому використовували річковий лід, а не замінили його штучним: "Штучний лід не такий товстий і недостатньо міцний, щоб вистояти на вітрі".

Робітники носили гумові чоботи до колін, пуховики, товсті рукавиці та шапки з клапанами, щоб захистити вуха від замерзання.

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Робота починалася щодня о 6 ранку. Іноді будівельникам доводилося працювати понаднормово - до 20 або 21 години, навіть до півночі.

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Крижані брили клали одна на одну, щоби збудувати стіни. Потім їх формували та обрізали за розміром бензопилами та зубилами.

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Складні льодові будівлі освітлюються вночі дивовижними кольорами.

Автор фото, Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Харбінький фестиваль льоду продовжуватиметься до 25 лютого.