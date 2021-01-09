В Індонезії після зльоту зник пасажирський Boeing

Пасажирський літак, на борту якого, за повідомленням ЗМІ, перебувало понад 50 людей, зник після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти.

Авіакомпанія Sriwijaya Air Boeing 737 втратила зв'язок з авіасудном, що прямувало до Понтіанаку, заявили чиновники.

Зниклий літак є 27-річним Boeing 737-500.

Вебсайт відстеження польотів Flightradar24.com заявив, що літак втратив понад 3 тисячі метрів висоти менш ніж за хвилину.

Автор фото, FLIGHTRADAR

Тривають пошуково-рятувальні роботи, заявило Міністерство транспорту Індонезії.

Місцевий перевізник Sriwijaya Air заявив, що збирає інформацію про рейс SJ182.

ЗМІ повідомляють, що в морі вже знайшли уламки літака і фрагменти тіл загиблих. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Літак, що зник, не є моделлю Boeing 737 Max, яка за останні роки потрапила у дві великі катастрофи.

Перша із них у жовтні 2018 року стосувалася польоту індонезійського Lion Air. У цій авіакатастрофі загинуло 189 людей.

8 січня 2020 року іранські військові в небі над Тегераном збили український пасажирський літак компанії МАУ. Загинуло 176 людей - усі, хто був на борту. Це був Boeing 737-800 NG.