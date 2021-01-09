На магістральному газопроводі біля Лубен стався сильний вибух

Автор фото, Ігор Мосійчук/Facebook

На магістральному газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород поблизу Лубен, що на Полтавщині, стався сильний вибух. Про жертв та постраждалих не повідомляється.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточняє, що вибух стався поблизу села Халепці Лубенського району.

За повідомленням "Лубнигаз", надзвичайна ситуація торкнулася ГРС "Новаки" та ГРС "ВИШНЕВЕ" Оржиця.

Лубнигаз виводить усі аварійні служби на чергування.

"Можливі аварійні відключення газу. Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові комфорки будуть закритими", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Газопровід обслуговує Укртрансгаз. На сайті оператора повідомлення про інцидент відсутні.

Водночас користувачі соцмереж публікують фото та відео вибуху.

Зокрема, Ігор Мосійчук повідомив, що вибух стався між селами Єнківці та Тарандинці.

"Вибух був такої сили, що дрижчали вікна в сусідніх селах. Видно пожежу", - написав він у Facebook.