Шторм Філомена: Іспанію накрили безпрецедентні снігопади

Шторм Філомена спричинив надзвичайні снігопади в Іспанії - найсильніші за щонайменше 40 останніх років.

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У Мадриді, одному з найбільш постраждалих регіонів, протягом наступних 24 годин очікують до 20 см снігу.

Столичний аеропорт і частину доріг закрили.

У п'ятницю ввечері на автостраді поблизу міста автомобілі опинились заблокованими у снігу.

На допомогу застряглим водіям відправили пожежників. У деяких районах до розчищення доріг залучили військових.

Влада попросила людей відмовитися від подорожей без нагальної потреби.

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За даними місцевих ЗМІ, снігопад у Мадриді є найсильнішим за щонайменше 40 років. Синоптична агенція AEMET заявила, що снігопад був "винятковим і, швидше за все, історичним".

Багато людей вийшли на мадридську площу Пуерта-дель-Соль, щоб насолодитися незвичною для них погодою.

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Великі парки в Мадриді вирішили закрити, повідомляє інформаційна агенція AFP.

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На знаменитій столичній вулиці Гран-Віа, на якій зазвичай багато туристів та покупців, помітили чоловіка на лижах.

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У Каньяда-Реал, найбільшому тимчасовому поселенні у Західній Європі, люди розводять багаття, щоб зігрітись.

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Холодна погода триватиме й після вихідних, а температура повітря в Мадриді, за прогнозами, у четвер опуститься до -12 ° C.

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