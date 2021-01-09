Шторм Філомена: Іспанію накрили безпрецедентні снігопади
Шторм Філомена спричинив надзвичайні снігопади в Іспанії - найсильніші за щонайменше 40 останніх років.
У Мадриді, одному з найбільш постраждалих регіонів, протягом наступних 24 годин очікують до 20 см снігу.
Столичний аеропорт і частину доріг закрили.
У п'ятницю ввечері на автостраді поблизу міста автомобілі опинились заблокованими у снігу.
На допомогу застряглим водіям відправили пожежників. У деяких районах до розчищення доріг залучили військових.
Влада попросила людей відмовитися від подорожей без нагальної потреби.
За даними місцевих ЗМІ, снігопад у Мадриді є найсильнішим за щонайменше 40 років. Синоптична агенція AEMET заявила, що снігопад був "винятковим і, швидше за все, історичним".
Багато людей вийшли на мадридську площу Пуерта-дель-Соль, щоб насолодитися незвичною для них погодою.
Великі парки в Мадриді вирішили закрити, повідомляє інформаційна агенція AFP.
На знаменитій столичній вулиці Гран-Віа, на якій зазвичай багато туристів та покупців, помітили чоловіка на лижах.
У Каньяда-Реал, найбільшому тимчасовому поселенні у Західній Європі, люди розводять багаття, щоб зігрітись.
Холодна погода триватиме й після вихідних, а температура повітря в Мадриді, за прогнозами, у четвер опуститься до -12 ° C.
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