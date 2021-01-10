Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники знайшли місце аварії

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місцеві рибалки дістають імовірні уламки та передають їх пошуково-рятувальним групам

Влада Індонезії заявила, що знайшла місце, де, на їхню думку, впав у море пасажирський літак Boeing 737.

На борту літака авіакомпанії Sriwijaya Air було 62 людини. Він зник з радарів після чотирьох хвилин польоту зі столиці країни Джакарти до Понтіанака у провінції Західний Калімантан.

У неділю відстежили сигнали, які, як вважали, надходили від бортового самописця літака.

Зараз на місці аварії перебувають понад 10 кораблів з водолазами.

"Ми виявили сигнали у двох точках, це може бути чорна скринька", - сказав керівник пошуково-рятувальної агенції Індонезії Багус Пурухіто.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Уламки літака, знайдені на місці аварії

Слідчі також аналізують предмети, які, на їхню думку, є уламками літака.

Речник поліції Джакарти Юсрі Юнус повідомив, що рятувальники передали два мішки.

"У першому мішку були речі пасажирів, у другому - частини тіла", - сказав він журналістам.

Автор фото, EPA

Пошуково-рятувальні роботи призупинили на ніч, але відновили вранці у неділю. Також на пошуки відправили чотири літаки.

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Зниклий літак - не Boeing 737 Max, яким заборонили польоти з березня 2019 року до минулого грудня після двох смертельних аварій.

Що сталося з літаком?

Пасажирський літак Sriwijaya Air вилетів у суботу з аеропорту Джакарти о 14:36 за місцевим часом.

За кілька хвилин, о 14:40, зафіксовано останній контакт із літаком із позивним SJY182, повідомляє міністерство транспорту.

Звичайний час польоту до Понтіанака на заході острова Борнео становить 90 хвилин.

За словами керівника національної пошуково-рятувальної агенції Багуса Пурухіто, літак не надіслав сигнал лиха.

Вважають, що він впав з висоти понад 3000 метрів менш ніж за хвилину, повідомляє вебсайт відстеження польотів Flightradar24.com.

Свідки розповіли, що бачили і чули принаймні один вибух.

Рибак на ім'я Соліхін розповів ВВС Індонезія, що був свідком катастрофи, і його капітан вирішив повернутися на сушу.

"Літак, як блискавка, впав у море і вибухнув у воді, - сказав він. - Це було досить близько до нас, уламки якоїсь фанери мало не потрапили на мій корабель".

Кілька жителів острова, поблизу якого зник літак, повідомили BBC, що знайшли предмети, які, на їх думку, були з літака.

Хто був на борту рейсу?

Вважа.ть, що на борту літака було 50 пасажирів - серед них семеро дітей та троє немовлят - і 12 членів екіпажу, хоча літак може вмістити 130 осіб.

Родичі пасажирів із нетерпінням чекали в аеропорту Понтіанака, а також у міжнародному аеропорту Джакарти Сукарно-Хатта.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Родичі пасажирів літака чекали в аеропорту

"У мене на рейсі четверо членів сім'ї - дружина та троє дітей, - сказав Яман Зай журналістам крізь сльози. - Дружина сьогодні прислала мені фотографію дитини ... Як моєму серцю не розірватися на шматки?"

Що відомо про літак?

Згідно з реєстраційними даними, це був 26-річний Boeing 737-500.

Він був у хорошому стані, заявив журналістам виконавчий директор Sriwijaya Air Джефферсон Ірвін Хаувена. За його словами, зліт затримали на 30 хвилин через сильний дощ.

Sriwijaya Air, заснована у 2003 році, є місцевою бюджетною авіакомпанією, яка літає до Індонезії та інших країн Південно-Східної Азії.

Автор фото, GM Fikri Izzudin Noor

Літак пропав приблизно за 20 км на північ від столиці Джакарти, недалеко від місця, де в жовтні 2018 року розбився ще один рейс.

Тоді під час аварії літака індонезійської авіакомпанії Lion Air загинули 189 людей.

Це була одна з двох аварій, яка змусила регуляторів вивести Boeing 737 Max з експлуатації. Модель відновила пасажирські рейси в грудні після капітального ремонту системи.