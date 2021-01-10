"Шаману QAnon" висунули звинувачення, тривають арешти інших учасників нападу на Конгрес США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прокуратура вважає, що на фото - Джейкоб Ентоні Ченслі, відомий публічно як актор Джейк Анджелі або "шаман руху QAnon"

Прокуратура висунула звинувачення в хуліганстві та насильницькому проникненні на територію державної установи одному з активних послідовників теорії змови QAnon Джейкобу Ентоні Ченслі, відомому також як Джейк Анджелі. У суботу його взяли під варту.

Ченслі, який також називає себе Шаманом QAnon, вірить в теорію змови, згідно з якою у світі існує велика мережа сексуальної експлуатації дітей, до неї нібито залучені лідери Демократичної партії й багато американських знаменитостей, а Дональд Трамп прагне цю мережу викрити.

Саме його фотографія у хутряній шапці з рогами, як стверджує слідство, облетіла весь світ під час штурму будівлі Капітолію, де проходило спеціальне засідання Конгресу США із затвердження результатів виборів.

За словами федерального прокурора Вашингтона, людиною в хутряній шапці з рогами, без сорочки та з розфарбованим обличчям у будівлі Капітолія є саме Джейкоб Ентоні Ченслі.

Публічно Ченслі не коментував звинувачення.

Самому Дональду Трампу загрожує імпічмент за його непряму участь у подіях на Капітолійському пагорбі.

Демократи звинувачують його в підбурюванні до насильства, внаслідок чого загинули п'ять людей - чотири демонстранти та один поліцейський. ФБР вже звернулося до громадськості з проханням допомогти притягнути винних до відповідальності.

Що каже Джейк Анджелі?

Софі Лонг, BBC News, Фінікс, Аризона

Я домовилася зустрітися з Джейком Анджелі, також відомим як "шаман QAnon", на мітингу у Фініксі в суботу, щоб поговорити про його роль у бунті в середу або в тому, що він назвав "чудовим днем".

Віднайти час буде важко, сказав він, тому що спочатку він мав піти на добровільну зустріч з ФБР.

Він був незворушний, тому що, за його словами, він не зробив нічого поганого, і на його боці правда і Бог.

Раніше я запитала прихильників Трампа у місті Тусон в Аризоні, чи змінили події у середу у Вашингтоні їхню думку про президента, який залишає посаду. Ні, сказали вони, це був мирний протест, в який проникли агресивні представники ультралівих.

Я запитала Джейка Анджелі, чи був він свідком цього. Він сказав мені, що 6 січня у будівлі Капітолія і навколо нього не було членів "Антифа" або інших лівих організацій. Це були "патріоти, які роблять те, що зробили б наші батьки-засновники". Причина, чому він такий впевнений, полягала, за його словами, в тому, що "антифа - труси, які не мають відданості своїй країні або своїй справі".

Арешти

У заяві прокурора йдеться також, що поліція затримала мешканця Флориди Адама Джонсона, який був сфотографований, коли виносив з Палати представників кафедру спікерки палати Ненсі Пелосі.

Джонсону висунули звинувачення в крадіжці державної власності і насильницькому проникненні в будинок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час штурму Конгресу один з чоловіків прихопив кафедру Ненсі Пелосі. За цією справою висунуті звинувачення Адаму Джонсону

Серед тих, кому висунули звинувачення, виявився і 35-річний депутат Палати делегатів Західної Вірджинії (нижньої палати законодавчого зібрання штату), республіканець Деррік Еванс. За даними прокуратури, він розмістив в інтернеті відео, на якому він разом з прихильниками Трампа стоїть перед будівлею Капітолію, а потім заходить всередину.

Еванса арештували в п'ятницю, і йому, як випливає з заяви Департаменту юстиції, також висунули звинувачення в насильницькому проникненні в будинок та хуліганстві в стінах Капітолію. 9 січня Еванс склав повноваження у Палаті делегатів.

Автор фото, WASHINGTON COUNTY POLICE Підпис до фото, Річарда Барнетта арештовано

Також арештовано 60-річного Річарда Барнетта з міста Граветт в Арканзасі.

Він з'явився на символічній фотографії штурму: він сидить у кабінеті спікерки Ненсі Пелосі, поклавши ноги на її стіл. Йому серед інших злочинів інкримінують ще й крадіжку державного майна.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Річард Барнетт охоче позував для фотографів у кабінеті спікерки Ненсі Пелосі

Загалом звинувачення у правопорушеннях, пов'язаних зі штурмом Капітолію, висунули десяти людям. Серед них й мешканець Алабами, якого затримали неподалік від місця заворушень і виявили у нього 11 пляшок із запальною сумішшю.

Попри те, що Дональду Трампу залишилося бути господарем у Білому домі лише 10 днів, демократи в Палаті представників планують у понеділок розпочати процедуру імпічменту, спираючись на статтю щодо підбурювання до непокори.

Представник Білого дому заявив, що імпічмент президента на даному етапі лише поглибить розкол в американському суспільстві.