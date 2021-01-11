Трампа закликають піти з посади без імпічменту

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Двоє сенаторів-республіканців закликали Дональда Трампа піти у відставку через ситуацію, що склалася у зв'язку зі штурмом Конгресу США.

"Я думаю, що найкращий шлях для нашої країни... це щоб президент пішов у відставку і забрався якомога швидше", - заявив сенатор від Пенсильванії Патрік Тумі телеканалу NBC Meet the Press.

"Я розумію, що це малоймовірно, але я думаю, що це було б на краще", - наголосив він.

Раніше з подібним закликом про відставку звернулася до президента сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі.

Бен Сассе, сенатор-республіканець від Небраски, сказав, що він розгляне питання імпічменту, якщо за нього проголосує Палата представників Конгресу США.

Втім, жоден сенатор-республіканець поки не сказав публічно про готовність засудити та позбавити влади Дональда Трампа під час голосування в Сенаті.

Тим часом спікерка Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі поділилася із законодавцями планами усунути президента Дональда Трампа з посади перед початком процесу імпічменту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сенатор Патрік Тумі став одним з двох сенаторів-республіканців, які закликали Трампа піти з посади без імпічменту

Палата представників у понеділок може проголосувати за резолюцію, в якій закликатиме віцепрезидента Майка Пенса позбавити Дональда Трампа президентських повноважень. Йдеться про застосування 25-ої поправки до Конституції США

25-а поправка дозволяє віцепрезиденту стати виконувачем обов'язків глави Сполучених Штатів, якщо президент не може виконувати свої функції, наприклад, через фізіологічну чи психічну хворобу.

Конкретно йдеться про четвертий розділ поправки, який дозволяє віцепрезиденту та більшості уряду оголосити президента неспроможним виконувати свої обов'язки.

Якщо цей крок не вдасться, демократи висунуть звинувачення у "підбурюванні до повстання" щодо Трампа через його роль у штурмі Капітолію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ненсі Пелосі пообіцяла, що Палата представників діятиме швидко

У неділю Ненсі Пелосі написала конгресменам, викладаючи плани резолюції, щоб офіційно вимагати від віцепрезидента Пенса застосування 25-ї поправки.

Цей крок дозволить Майку Пенсу стати виконуючим обов'язки президента. Втім, він публічно поки не проявляв бажання до застосування поправки, хоча й жорстко засудив напад на Капітолій.

Шварцнеггер: "Це найгірший президент в історії"

Тим часом колишній губернатор Каліфорнії, республіканець Арнольд Шварценеггер назвав Трампа "найгіршим президентом в історії" у відеозверненні, розповсюдженому у Twitter у неділю.

"Президент Трамп - це лідер, який провалився. Він увійде в історію як найгірший президент. Добра річ полягає в тому, що незабаром він буде таким, що не має особливого значення, як старий допис у Twitter", - сказав відомий політик та актор у дописі, якому користувачі поставили мільйон вподобайок.

Актор порівняв напад на Капітолій з "Кришталевою ніччю" або "Ніччю розбитого скла", під час якої в нацистській Німеччині у 1938 році нападали на будинки євреїв та нищили їх майно.

Шварцнеггер, який народився в Австрії у 1947 році і пізніше поїхав до США, розповів, що після Другої світової війни в Австрії чимало чоловіків, що воювали за Третій Рейх, були жалюгідним видовищем, пиячили та лупцювали своїх дружин, і порівняв прихильників Трампа з угруповання Proud Boys з нацистами 1930-х. Він нагадав американцям, що панування нацистів починалося з панування брехні.

Що кажуть у Трампа?

Дональд Трамп не робив жодних публічних заяв, відтоді як у п'ятницю йому закрили доступ до соцмереж.

Однак у неділю Білий дім оголосив, що президент поїде до Техасу у вівторок, щоб відвідати ділянку прикордонної стіни з Мексикою.

Білий дім визначив повторний імпічмент як "політично вмотивований" крок, який "слугуватиме лише подальшому розділенню нашої великої країни".

Якщо Палата представників ухвалить рішення про імпічмент, Дональд Трамп може стати першим президентом США, за імпічмент якого проголосували вдвічі. Вперше це сталося 2019 року після скандальної розмови Трампа з Володимиром Зеленським.

Ухвалення імпічменту в Палаті представників не означає втрати влади президентом США, адже це питання вирішує голосування у Сенаті, де для відставки президента необхідні дві третини голосів. Якщо президента засудять і позбавлять влади у Сенаті, там також може відбутися голосування, щоб заборонити Дональду Трампу знову займати державні посади.