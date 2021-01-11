Вибух на Полтавщині. Лубнигаз і Мосійчук звинуватили один одного
Компанія "Лубнигаз" і колишній депутат Ігор Мосійчук звинуватили один одного у причетності до вибуху на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород біля Лубен.
Вибух стався 9 січня, без газопостачання тоді лишилося 17 сел. Жертв і постраждалих не було, повідомляла Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вранці 10 січня горіння на газопроводі зупинили, газопостачання відновили. В "Укртрансгазі", операторі системи, кажуть, що вибух не вплинув на роботу підземних газосховищ.
Ігор Мосійчук, уродженець Лубен, одним з перших повідомляв новини про вибух у соцмережах.
Взаємні звинувачення
"АТ "Лубнигаз" просить перевірити Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород", - йдеться в заяві підприємства у Facebook, з якою воно звертається до СБУ, поліції та прокуратури.
За версією акціонернего товариства, ще у 2017 році Ігор Мосійчук намагався здійснити рейдерську атаку на "Лубнигаз". І там звертають увагу на те, що саме він "першим повідомив" про вибух.
"Ситуація повторюється - Мосійчук знову здійснює тиск на "Лубнигаз", - йдеться в заяві "Лубнигаз".
Натомість сам Ігор Мосійчук вважає вибух диверсією для крадіжки газу "під кришуванням "Лубнигазу"
"В полі під Лубнами дійсно мала місце диверсія! Під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" відбувалася несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшого продажу на своїх незаконних заправках в Лубнах", - заявив політик у Facebook.
За його словами, за цією схемою стоїть керівництво "Лубнигазу".
Що кажуть у поліції
У поліції Полтавської області заявили, що ще встановлюють обставини події, на місці працювала слідча група.
За даними поліцейських, розгерметизація газопроводу і горіння сталися на відстані 3 км від села Єнківці серед поля.
Відкрили провадження за статею 292 Кримінального кодексу ("пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів"), тривають слідчі дії.
Заяви Ігора Мосійчука та "Лубнигазу" правоохоронці ще не коментували.