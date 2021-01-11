Під Львовом стався землетрус. Його не відчули

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У неділю вдень на Львівщині стався землетрус магнітудою 2,9 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомив центр спеціального контролю Державного космічного агентства, який досліджує сейсмічну активність.

"Коливання не несуть загрози населенню, можуть відчуватися окремими людьми в середині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йшлося в повідомленні.

Джерело землетрусу було на глибині 5 км у сільській місцевості на Самбірщині, на відстані 56-58 км від Львова.

У грудні землетрус магнітудою 6,8 балів стався у центральній Хорватії. Кілька людей загинули.

Мер хорватського міста Петріня Дарко Дубровіч заявив тоді, що зруйнована половина міста, чимало будинків та споруд обвалилися.