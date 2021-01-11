На Україну насуваються циклони Бартош і Дімітріос. Будуть сильні морози і сніг
На Україну насуваються сильні морози та сніг. Про це повідомляють метеорологи.
Похолодання буде на всій території країни. Найнижчі температури очікують 14-19 січня.
Синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook, що з 13 січня на погоду впливатимуть циклони Бартош і Дімітріос.
"12-го січня очікується в більшості областей України від 2 морозу до 2 градусів тепла. Надалі температура повітря поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14-20 градусів", - зазначила пані Діденко.
За її словами, циклон Бартош принесе мокрий сніг, дощ, сніг та сильний вітер на схід та південний схід України, а також на Сумщину.
"На решту території України впливатиме своїми фронтами північний циклон Дімітріос, який нарешті організує зимову омріяну картинку на вулиці - посипатиме снігом, без сильних снігопадів", - зазначає пані Діденко.
Згідно з прогнозами Гідрометцентру, 13 січня у більшості регіонів - від Львова до Луганська - падіння температури від 0 до -5 градусів Цельсія та снігопади вдень та вночі. У південних регіонах вночі йтиме сніг, вдень - мокрий сніг.
14 січня температура впаде до -9..-11 градусів Цельсія вдень у Києві, до -7...-14 у північних регіонах. В інших регіонах морози будуть слабшими. Снігопади триватимуть на півночі та заході країни.
У п'ятницю, 15 січня, морози посиляться на заході, півдні та центрі України. Сніг буде на більшій частині території країни, крім південних регіонів, Дніпра та Запоріжжя.
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