На Україну насуваються циклони Бартош і Дімітріос. Будуть сильні морози і сніг

Автор фото, Getty Images

На Україну насуваються сильні морози та сніг. Про це повідомляють метеорологи.

Похолодання буде на всій території країни. Найнижчі температури очікують 14-19 січня.

Синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook, що з 13 січня на погоду впливатимуть циклони Бартош і Дімітріос.

"12-го січня очікується в більшості областей України від 2 морозу до 2 градусів тепла. Надалі температура повітря поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14-20 градусів", - зазначила пані Діденко.

За її словами, циклон Бартош принесе мокрий сніг, дощ, сніг та сильний вітер на схід та південний схід України, а також на Сумщину.

"На решту території України впливатиме своїми фронтами північний циклон Дімітріос, який нарешті організує зимову омріяну картинку на вулиці - посипатиме снігом, без сильних снігопадів", - зазначає пані Діденко.

Згідно з прогнозами Гідрометцентру, 13 січня у більшості регіонів - від Львова до Луганська - падіння температури від 0 до -5 градусів Цельсія та снігопади вдень та вночі. У південних регіонах вночі йтиме сніг, вдень - мокрий сніг.

14 січня температура впаде до -9..-11 градусів Цельсія вдень у Києві, до -7...-14 у північних регіонах. В інших регіонах морози будуть слабшими. Снігопади триватимуть на півночі та заході країни.

У п'ятницю, 15 січня, морози посиляться на заході, півдні та центрі України. Сніг буде на більшій частині території країни, крім південних регіонів, Дніпра та Запоріжжя.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Іспанію накрив сніговий шторм Філомена.