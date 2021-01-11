Рекордний снігопад в Іспанії: танці на вулицях, сніговики та медики-герої

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Костюм тиранозавра став в нагоді одному з мешканців Мадрида

Іспанія змагається з часом, аби розчистити дороги після найсильнішого за півсторіччя снігопаду, а також забезпечити постачання вакцин від Covid та продуктів до районів, постраждалих від Шторму Філомена.

У п'ятницю та суботу лише у Мадриді випало до 50 см снігу.

Щонайменше четверо людей у країні загинули під час снігопадів, а тисячі мандрівників застрягли у дорозі.

Вночі температури в деяких частинах Іспанії опустилися до -8° C, на тлі попереджень метеорологів про те, що сніг перетворюється на небезпечну кригу.

Очікується, що незвична холодна погода на Піренейському півострові триватиме до четверга.

Іспанська армія задіяна на розчищенні понад 700 автошляхів. Як повідомляє El Mundo, до Мадриду завезли 3500 тонн солі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Іспанію накрив сніговий шторм Філомена.

Рекордний снігопад

Гай Хеджкоу, BBC News, Мадрид

Внаслідок рекордного снігопаду Мадрид побачив безпрецедентні сцени. Люди каталися на лижах головною вулицею міста - Гран Віа, а один чоловік на санях, які тягли п'ять хаскі, проїхався через район Орталеза.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядала Гран Віа на вихідних

Автор фото, EPA Підпис до фото, На лижах по Гран Віа

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пуерта дель Соль

Але інші відгуки про снігопад були більш суперечливими через побоювання з приводу поширення Covid-19. Десятки молодих людей, наприклад, грали у сніжки на площі Кальяо, і багато хто з них був без масок.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У парку Ретіро в Мадриді діти ліпили сніговиків

Поруч, на площі Пуерта-дель-Соль, люди святкували снігопад, танцюючи танок конга. Щоденна газета Marca назвала це дійство "Конга сорому".

Хоча зараз снігопад припинився, через низькі температури в столиці й прилеглих районах накопичилося багато снігу і льоду. Мешканцям порадили не користуватися автомобілями, тому попит на громадський транспорт різко зріс.

Це посилило побоювання з приводу коронавірусу, оскільки багато вагонів метро були переповнені у годину пік, і це унеможливило соціальне дистанціювання.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дівчинка у селі Кастро Калделас в автономній спільноті Галісія принесла маску сніговику

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мадридська мода

Автор фото, EPA Підпис до фото, Корови намагаються знайти траву під снігом у провінції Леон

Міжнародний аеропорт Мадрида почав поступово відновлювати роботу в неділю вдень, після того, як у п'ятницю довелося скасувати всі рейси.

Близько 500 людей з усього регіону Мадрид мусили провести ніч у тимчасових притулках, зокрема в спортцентрах, бо потрапили в "білу пастку".

Приблизно 100 покупців та співробітників провели дві ночі в торговому центрі у місті Махадаонда на північ від столиці.

"Люди спали на землі на картонках", - сказав один із працівників ресторану телебаченню TVE.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За даними іспанського метеорологічного агентства, це найбільший снігопад з 1971 року

Деякі лікарі та медичні працівники демонстрували справжній героїзм, витрачаючи години на дорогу на роботу пішки. Один лікар, Альваро Санчес, повідомив у соціальних мережах, що за майже дві години він пройшов 17 км, щоб дістатися до роботи, тоді як дві медсестри Пако та Моніка сказали, що вони пройшли 22 км до своєї лікарні.

Їх похвалив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ійя, який написав у своєму Twitter: "Відданість, яку демонструє вся група медичних працівників, є прикладом солідарності".

Деякі власники транспортних засобів пропонували перевезти медичних працівників, а інші волонтери допомагали розчищати в'їзди до лікарні.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, EPA Підпис до фото, Прибирання території шпиталю

Автор фото, EPA