"Секс і місто" отримає продовження, але без однієї з головних акторок

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс зіграють у продовженні серіалу

На телеекрани незабаром вийде продовження серіалу "Секс і місто" - через понад 20 років після дебюту культового телешоу.

Серіал HBO розповідав про життя чотирьох нью-йоркських жінок, їхню роботу та стосунки наприкінці 90-х - початку 2000-х.

Але в новому серіалі повернуться лише троє з чотирьох головних акторок - Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс.

Кім Кетролл, яка зіграла популярну героїню Саманту, зніматися у ньому не буде.

Чому саме Кетролл не братиме участь у зйомках нового серіалу під назвою And Just Like That, HBO не повідомляє.

Однак відомо, що у Кетролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Паркер.

Новий серіал матиме десять півгодинних серій. Виробництво розпочнеться наприкінці весни.

Трейлер шоу HBO Max не розкриває багато інформації. У ньому можна побачити кадри Нью-Йорка, але немає жодного із персонажів.

"Я виросла з цими персонажами і не можу дочекатися, як розвиватиметься їхня історія, з чесністю, пильністю, гумором і улюбленим містом", - сказала Сара Обрі, керівниця відділу оригінального контенту на HBO Max.

Оригінальний серіал "Секс і місто", створений Дарреном Старом, заснований на однойменній книзі Кендіс Бушнелл 1997 року.

Прем'єра на HBO відбулася в 1998 році. Шоу тривало шість сезонів - до 2004 року. Воно надихнуло два фільми - "Секс і місто" у 2008 році та "Секс і місто 2" у 2010 році. Серіал-приквел "Щоденники Керрі" з Анною Софією Робб у головній ролі вийшла в ефір "The CW" у 2013-2014.

Культурний вплив

Коли "Секс і місто" вперше з'явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний - чотири жінки відверто говорять про своє кохання та сексуальне життя, не кажучи вже про самі сцени сексу.

Автор фото, Getty Images

Коктейлі "Космополітен" та вібратори-кролики були у тренді ще до того, як ми взагалі дізналися, що таке бути у тренді.

Хоча багато хто хвалив серіал за демонстрацію вільних жінок, на думку інших, гонитву Кері за "Містером Бігом" складно назвати рекламою жіночої незалежності.

Серіал також звинуватили у тривіалізації таких питань, як сексуальні домагання, а також у відсутності різноманітності - за що критикували багато старих телешоу, зокрема "Друзів".

Величезною впливовою частиною серіалу були мода і стиль - балетну пачку, яку Сара Джессіка Паркер носила у заставці, разом із шубою та підборами, називали "культурним резонансом".

А Маноло Бланік ніколи не міг і мріяти про таку рекламу для свого дизайнерського взуття.

Серіал бив рекорди рейтингів, а гаряче очікуваний фінал у 2004 році у США подивилися 10,6 мільйона глядачів.

Серіал був передбачувано найбільш популярним у віковій групі 18-34 років.

Кім Кетролл - що сталося?

Автор фото, Tom Kingston Підпис до фото, Сара Джессіка Паркер і Кім Кетролл на зйомках у 2001 році

Багато шанувальників телешоу будуть розчаровані тим, що їхня улюблениця Саманта Джонс, яку зіграла Кім Кетролл, не повернеться у продовженні.

Саманта була одним із найяскравіших персонажів та зіркою телешоу.

Поки Міранда жонглювала кар'єрою та материнством, Шарлотта була зосереджена на шлюбі та материнстві, а Керрі виливала свої неврози у колонці New York Times, Саманта була тією героїнею, з якою себе важче ототожнити, але якою нам усім хотілося б бути (хоча б трошки).

Вона була надзвичайно незалежною, піклувалась про своїх друзів і завжди надавала пріоритет власним потребам, а не чоловікам.

Але новина про те, що Кетролл не братиме участь у зйомках нового серіалу, не стала несподіванкою після багаторічних чуток про напружені стосунки з командою шоу, які згодом підтвердила сама акторка.

У 2017 році Кетролл заявила, що "ніколи не дружила" зі своїми колегами по серіалу.

Вона розповіла про "токсичні стосунки" і відмовилася від участі у третьому фільмі "Секс і місто", заперечуючи, що причиною такого рішення стали гроші або її непомірні вимоги.

Вона припустила, що Саманту в майбутньому може зіграти інша акторка.

"Можливо, вони могли б зробити Саманту афроамериканкою, або латиноамериканкою, або залучити іншого персонажа", - сказала акторка.