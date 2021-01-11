"Секс і місто" отримає продовження, але без однієї з головних акторок
На телеекрани незабаром вийде продовження серіалу "Секс і місто" - через понад 20 років після дебюту культового телешоу.
Серіал HBO розповідав про життя чотирьох нью-йоркських жінок, їхню роботу та стосунки наприкінці 90-х - початку 2000-х.
Але в новому серіалі повернуться лише троє з чотирьох головних акторок - Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс.
Кім Кетролл, яка зіграла популярну героїню Саманту, зніматися у ньому не буде.
Чому саме Кетролл не братиме участь у зйомках нового серіалу під назвою And Just Like That, HBO не повідомляє.
Однак відомо, що у Кетролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Паркер.
Новий серіал матиме десять півгодинних серій. Виробництво розпочнеться наприкінці весни.
Трейлер шоу HBO Max не розкриває багато інформації. У ньому можна побачити кадри Нью-Йорка, але немає жодного із персонажів.
"Я виросла з цими персонажами і не можу дочекатися, як розвиватиметься їхня історія, з чесністю, пильністю, гумором і улюбленим містом", - сказала Сара Обрі, керівниця відділу оригінального контенту на HBO Max.
Оригінальний серіал "Секс і місто", створений Дарреном Старом, заснований на однойменній книзі Кендіс Бушнелл 1997 року.
Прем'єра на HBO відбулася в 1998 році. Шоу тривало шість сезонів - до 2004 року. Воно надихнуло два фільми - "Секс і місто" у 2008 році та "Секс і місто 2" у 2010 році. Серіал-приквел "Щоденники Керрі" з Анною Софією Робб у головній ролі вийшла в ефір "The CW" у 2013-2014.
Культурний вплив
Коли "Секс і місто" вперше з'явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний - чотири жінки відверто говорять про своє кохання та сексуальне життя, не кажучи вже про самі сцени сексу.
Коктейлі "Космополітен" та вібратори-кролики були у тренді ще до того, як ми взагалі дізналися, що таке бути у тренді.
Хоча багато хто хвалив серіал за демонстрацію вільних жінок, на думку інших, гонитву Кері за "Містером Бігом" складно назвати рекламою жіночої незалежності.
Серіал також звинуватили у тривіалізації таких питань, як сексуальні домагання, а також у відсутності різноманітності - за що критикували багато старих телешоу, зокрема "Друзів".
Величезною впливовою частиною серіалу були мода і стиль - балетну пачку, яку Сара Джессіка Паркер носила у заставці, разом із шубою та підборами, називали "культурним резонансом".
А Маноло Бланік ніколи не міг і мріяти про таку рекламу для свого дизайнерського взуття.
Серіал бив рекорди рейтингів, а гаряче очікуваний фінал у 2004 році у США подивилися 10,6 мільйона глядачів.
Серіал був передбачувано найбільш популярним у віковій групі 18-34 років.
Кім Кетролл - що сталося?
Багато шанувальників телешоу будуть розчаровані тим, що їхня улюблениця Саманта Джонс, яку зіграла Кім Кетролл, не повернеться у продовженні.
Саманта була одним із найяскравіших персонажів та зіркою телешоу.
Поки Міранда жонглювала кар'єрою та материнством, Шарлотта була зосереджена на шлюбі та материнстві, а Керрі виливала свої неврози у колонці New York Times, Саманта була тією героїнею, з якою себе важче ототожнити, але якою нам усім хотілося б бути (хоча б трошки).
Вона була надзвичайно незалежною, піклувалась про своїх друзів і завжди надавала пріоритет власним потребам, а не чоловікам.
Але новина про те, що Кетролл не братиме участь у зйомках нового серіалу, не стала несподіванкою після багаторічних чуток про напружені стосунки з командою шоу, які згодом підтвердила сама акторка.
У 2017 році Кетролл заявила, що "ніколи не дружила" зі своїми колегами по серіалу.
Вона розповіла про "токсичні стосунки" і відмовилася від участі у третьому фільмі "Секс і місто", заперечуючи, що причиною такого рішення стали гроші або її непомірні вимоги.
Вона припустила, що Саманту в майбутньому може зіграти інша акторка.
"Можливо, вони могли б зробити Саманту афроамериканкою, або латиноамериканкою, або залучити іншого персонажа", - сказала акторка.