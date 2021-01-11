10 найкращих світлин пам'яток культури України 2020 року

Українська Вікіпедія оголосила переможців фотоконкурсу "Вікі любить пам'ятки 2020".

Автор фото, Вадим Постернак, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Сьоме місце - костел-мавзолей Потоцьких, село Печера, Вінницька область

Церкви і костели, вежі і монастирі, древнє городище і "Кам'яна могила" увійшли у десятку найкращих фото пам'яток в Україні.

Автор фото, Олена Курило, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Перше місце - Церква Святого Юрія, м. Дрогобич, Львівська область

Щороку Вікіпедія проводить один з найбільших міжнародних конкурсів фотографій об'єктів культурної спадщини.

В українській частині цього конкурсу взяли участь рекордні 47 тисяч світлин та відео. За кількістю фото Україна посіла перше місце серед 50 країн-учасниць.

Автор фото, Ельдар Сарахман, вільна ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Друге місце - комплекс "Кам'яна Могила", смт Мирне, Запорізька область

"Ніколи раніше не бачила фото Кам'яної Могили зверху з повітря, нагадує голову людини, де кам'яний комплекс — це великий мозок. Дуже виразна та нетривіальна презентація пам'ятки", - прокоментувала фото Наталія Шестакова, членкиня журі.

Свої роботи завантажили понад 550 авторів.

Автор фото, Катерина Поліщук, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Третє місце - Покровський собор зимового вечора, Харків

Найкращими, за оцінками журі, стали 10 світлин.

Ці фотографії представлять Україну на міжнародному етапі конкурсу, де позмагаються з переможцями інших країн.

Автор фото, Руслан Грибюк, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Вітряк з села Кудрявого Сумської області, що розташований нині в Національному музеї Пирогово, Київ

"Мета конкурсу "Вікі любить пам'ятки"— зібрати знімки всіх об'єктів нерухомої спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії та привернути увагу до стану збереженості цих об'єктів", — говорить Наталія Тимків, адміністраторка української Вікіпедії, членкиня організаційного комітету "Вікі любить пам'ятки".

Автор фото, Микола Кальченко, ліцензія CCBY-SA 4.0 Підпис до фото, П'яте місце - Гончарська башта, місто Кам'янець-Подільський

Списки проєкту "Вікі любить пам'ятки" у Вікіпедії є найбільшою відкритою базою офіційних пам'яток культури України.

Автор фото, Віталій Башкатов, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Шосте місце - Миколаївська церква в ранковому тумані, Святогірськ, Донецька область

Автор фото, Сергій Зисько, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Восьме місце - костел Святої Трійці, с. Зіньків, Хмельницька область

Автор фото, Андрій Казун, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Дев'яте місце - морозний ранок біля Троїцько-Іллінського монастиря, Чернігів

Автор фото, Олег Марчук, ліцензія CC BY-SA 4.0 Підпис до фото, Десяте місце - городище "Скелька", село Олександрівка, Херсонська область.

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