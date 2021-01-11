Щороку Вікіпедія проводить один з найбільших міжнародних конкурсів фотографій об'єктів культурної спадщини.
В українській частині цього конкурсу взяли участь рекордні 47 тисяч світлин та відео. За кількістю фото Україна посіла перше місце серед 50 країн-учасниць.
"Ніколи раніше не бачила фото Кам'яної Могили зверху з повітря, нагадує голову людини, де кам'яний комплекс — це великий мозок. Дуже виразна та нетривіальна презентація пам'ятки", - прокоментувала фото Наталія Шестакова, членкиня журі.
Свої роботи завантажили понад 550 авторів.
Найкращими, за оцінками журі, стали 10 світлин.
Ці фотографії представлять Україну на міжнародному етапі конкурсу, де позмагаються з переможцями інших країн.
"Мета конкурсу "Вікі любить пам'ятки"— зібрати знімки всіх об'єктів нерухомої спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії та привернути увагу до стану збереженості цих об'єктів", — говорить Наталія Тимків, адміністраторка української Вікіпедії, членкиня організаційного комітету "Вікі любить пам'ятки".
Списки проєкту "Вікі любить пам'ятки" у Вікіпедії є найбільшою відкритою базою офіційних пам'яток культури України.
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