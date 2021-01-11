Parler: що відомо про популярну серед ультраправих соцмережу, яку хочуть закрити

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Соціальна мережа Parler 11 січня стала недоступною для своїх юзерів через те, що інтернет-гігант Amazon вирішив відмовити їй у хостингу.

Як пояснили в Amazon, все через "заклики до насильство" у цій соцмережі, що позиціонує себе як "соцмережа свободи слова".

Раніше з тих же причин Google та Apple прибрали Parler зі своїх магазинів додатків для смартфонів - там пов'язали соцмережу з нещодавніми заворушеннями у Конгресі США, через які загинуло п'ятеро людей.

Власники та прихильники Parler називають це наступом на свободу слова з боку монополістів.

Як Parler стала популярною

Автор фото, PARLER Підпис до фото, Серед користувачів Parler багато високопоставлених республіканців та прихильників Трампа

Соцмережа Parler з'явилася у 2018 році.

Вона позиціонує себе як альтернатива старим соціальним мережам, таким як Twitter і Facebook, що, на думку "парлеєрів", мають надто багато модерування і цензури.

Саме слово "Parler" французькою означає "обговорювати".

Творці Parler заявляли, що платформа розроблена для прихильників різних ідеологій, але поступово вона стала популярною серед правоконсервативних юзерів - спочатку зі США, а потім і зі всього світу.

Її популярність зростала "хвилями" нових користувачів з різних країн.

Наприклад, у 2019 році був наплив тисяч нових юзерів з Саудівської Аравії - прихильників наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана (якого пов'язують з убивством журналіста Хашшоггі та вважають "другом Путіна")

А у 2020 році приєднувалися виборці президента Бразилії Жаїра Болсонару, який сповідує ультраправі погляди, підтримує Трампа та є відомими ковід-дисидентом.

Та особливу популярність новій соцмережі принесли останні вибори президента США, під час яких додаток став одним з найбільш часто скачуваних безкоштовних додатків у Apple App Store та Google Play Store по всьому світу за 2020 рік.

Автор фото, APPLE Підпис до фото, Parler зміг за скачуваннями з еплстору зміг на якийсь час випередити значно потужніші бренди

Соцмережа перетворилася на своєрідний форпост прихильників Дональда Трампа, які обговорювали там обвинувачення про "підтасовування результатів голосування".

У самого Трампа сторінки на цій платформі немає, але в 2020 році, коли вона стала набирати популярність, там завели собі аккаунти кілька впливових фігур американського консервативного руху. Зокрема сенатор від Техасу Тед Круз, у якого 4,9 млн підписників, і ведучий телеканалу Fox News Шон Хенніті з 7 млн підписників.

Компанія Parler, штаб-квартира якої розташована у штаті Невада, називає свій продукт вільною та неупередженою соцмережею, де можна висловлюватися "без купюр".

Процес модерації там не такий суворий, як у масово популярних аналогів.

Наприклад, там дозволено публікувати порно - "зображення, відео чи опис оголеного тіла або дорослого сексу". При цьому такий контент позначається як "делікатний".

Водночас правила забороняють будь-яку "сексуалізацію неповнолітніх".

Також соцмережа декларує боротьбу з неправдивою інформацією - але лише якщо її визнає такою суд.

"Ми видалятимемо обговорення чи коментарі, визнані наклепом у суді, який має юрисдикцію над Perler. Але ми намагатимемось не робити власних висновків про правду чи неправдивість тверджень на Parler", - йдеться у правилах соцмережі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Підписники Parler активно обговорювали, як не дати Конгресу офіційно визнати перемогу Байдена

Такий підхід зробив Parler вкрай популярною платформою серед радикалів, прихильників "альтернативних точок зору", викривачів "теорій змови" та конспірологів, чиї пости та сторінки в останні роки активно банять у мейнстрімових соцмережах.

Наприклад, в останні дні там бурхливо обговорювали і коментували пропозицію спалити Капітолій зі спікером Ненсі Пелосі всередині, заклики до вбивства віцепрезидента Майка Пенса, який офіційно оголосив перемогу Байдена, опитування "Кого з демократів потрібно вбити першим", а також конспірологічну теорію про те, що за штурмом Капітолію насправді стояли не "трампісти", а їхні противники - активісти руху "антифа".

Загалом до останніх днів у Parler зареєструвалося понад 10 млн юзерів, 4 млн з яких вважаються активними.

Дедалі більше у соцмережі й користувачів з України, зокрема представників праворадикальних організацій.

Старим соцмережам вони закидають видалення своїх постів, а також ігнорування дописів та аккаунтів лідерів так званих "ДНР" і "ЛНР", яких Україна офіційно вважає терористичними організаціями.

"Російський слід"

Автор фото, Fox news \ Instagram Підпис до фото, Керівник Parler Джон Матце і його дружина Аліна Мухутдінова

Водночас українських користувачів непокоїть те, що один з творців Parler американець Джон Матце одружений з "російською патріоткою" Аліною Мухутдіновою з Казані.

Це породжує дискусії про вплив російської "ботоферми" через соцмережу, а нова конспірологія пов'язує візит Джона Матце в Росію у 2017 році, коли він одружився з Мухутдіновою, з російськими грошима - платформу запустили якраз через рік.

Сама Аліна Мухутдінова відреагувала на такі чутки фото в Instagram з автоматом і написом про "російських шпигунів".

А у Parler говорять про легальних інвесторів, не пов'язаних з РФ.

Проблеми Parler

Автор фото, Getty Images

Серйозні труднощі у соцмережі "свободи слова" почалися після заворушень у Сполучених Штатах 6 січня, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій.

На це відреагували Google і Apple, які прибрали програму зі своїх магазинів для смартфонів.

"За нашими давно усталеними правилами, додатки, що демонструють користувацький контент, повинні мати принципи модерації та механізми, які б усували кричущий контент - такий, як пости із закликами до насильства", - йшлося у заяві Google.

"З огляду на те, що прямо зараз це становить серйозну загрозу суспільству, ми видаляємо цей додаток з нашого магазину до тих пір, поки ці проблеми не усунуть", - додали там.

А Apple направила компанії Parler лист, який опублікував сайт Buzzfeed News.

У ньому йдеться, що, що за даними Apple, прихильники Трампа скористалися соцмережею Parler для організації нападу на Капітолій.

На це голова Pаrler Джон Матце відповів, що на платформі немає інструментів для організації заходів.

У заяві Apple також йшлося, що результати їхнього розслідування виявили відсутність модерації у соцмережі, попри те, що її принципи закладені в умовах користування Parler. На платформі не видаляють пости, які становлять серйозні ризики для життя і здоров'я людей, а також пропагують нелегальну діяльність, вважають у Apple.

Далі 11 січня Amazon відмовив Parler у хостингу.

Соцмережі не вдалося знайти інше сховище, тому сайт і всі його послуги та додатки стали недоступними.

Amazon надає хостингові послуги величезній кількості сайтів, навіть дуже великих. Він поінформував Parler про те, що виявив у цій соцмережі 98 постів із закликами до насильства.

Джон Матце звинуватив Amazon і великі технологічні гіганти у скоординованої атаці на свободу слова і в спробі знищити конкуренцію на вільному ринку. Він також повідомив, що соцмережа може бути недоступною для користувачів тиждень, оскільки їй доведеться перебудовувати свій сайт заново.

"Ми не прогнемося під політично вмотивовані кампанії і авторитарних диктаторів, які ненавидять свободу слова!" - написав він раніше в своїй соцмережі.

Телеканал CNN ознайомився з листом від Amazon Web Services (AWS), що забезпечує технічну підтримку та безпеку хмарних сервісів, другій особі у керівництві Parler Емі Пейкофф, яка відповідає за вироблення політики компанії.

У ньому сказано, що ця соцмережа не відповідає користувацьким угодам AWS.

"AWS надає технології та послуги клієнтам усього політичного спектру, і ми не перестанемо поважати право Parler визначати для себе, який контент допускати до публікації на своєму сайті. Проте ми не можемо надавати послуги клієнту, який не в змозі оперативно виявити і видалити той контент, який підбурює або заохочує до насильства ", - пояснили у Amazon.

Водночас у мережі ширяться повідомлення про ймовірний великий витік даних користувачів Parler. Наскільки ця інформація правдива, у компанії не говорять.