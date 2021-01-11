На Донбасі загинув перший у 2021 році український військовий

Автор фото, Пресцентр ООС

Українська армія зазнала перших бойових втрат на Донбасі у новому році.

"Сьогодні 11.01.21, близько 15:30 в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ" - повідомляє Українська делегація у мінській Тристоронній контактній групі.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ", - додають у делегації.

За яких саме умов загинув боєць та з якого підрозділу, не уточнюють.

Піски - селище біля Донецького аеропорту, яке обороняють ЗСУ.

Це п'ятий загиблий український військовий з початку великого перемир'я на Донбасі у липні 2020 року, та перша бойова безповоротна втрата у 2021 році.

Загалом же за 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і більше 330 поранених.