Тарифи на газ і електрику зросли: в регіонах протестують, Зеленський обіцяє справедливість

Автор фото, Укрінформ

З початку 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та електрику для населення, що вже викликало протести у різних містах.

Влада тепер обіцяє "антикризовий план", а президент Зеленський - "справедливі тарифи".

"Кінець епохи бідності?"

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Протести у Полтаві

У понеділок відразу у кількох українських містах пройшли акції протесту проти підвищення тарифів.

У Полтаві люди вимагали взагалі скасувати нові тарифи на газ та його транспортування, а також повернути пільговий тариф на електроенергію, передає "Укрінформ".

Автор фото, Укрінформ

Вони прийшли під облраду з плакатами "Владо не бикуй" та запитанням "Кінець епохи бідності?" - відсилкою до обіцянки команди Володимира Зеленського, з якою вони перемагали у 2019 році.

В Івано-Франківську також протестували проти підвищення ціни на газ.

"Чому в три з половиною рази на зимовий період підвищили тарифи? Нехай нам пояснять, чи це наш український газ, та з чим пов'язане підвищення", - цитує "Суспільне" одну з учасниць акції.

Влада обіцяє план

Автор фото, Офіс президента

"Від імені фракції "Слуга Народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьований і оприлюднений в найближчі дні", - пообіцяв у понеділок голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо потрібні будуть швидкі рішення - ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення і як у цій ситуації захистити людей", - додав він.

Пізніше з'явилася реакція і від президента Володимира Зеленського.

Він зібрав "енергетичну нараду" з прем'єр-міністром, кількома міністрами та керівником свого офісу, на якій доручив "терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення".

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - наголосив Зеленський.

Про які саме рішення йде мова, наразі не уточнюють, але обіцяють, що вони будуть "системними".

"Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача", - додають в Офісі президента.

Під час своєї переможної виборчої кампанії у 2019 році Володимир Зеленський та експерти, яких він залучав до своїх агітаційних роликів, не раз говорили про зниження тарифів на послуги ЖКГ.

"З усіма цими монополіями, звичайно ж, треба боротися на рівні держави. Наша держава не бореться... Як може наша держава боротися з монополією, якщо вона сама зростила цю монополію?" - запитував Володимир Зеленський у лютому 2019 року.

"Як тільки відкрити ринок електричної енергії, ціна відразу впаде на 15%", - анонсував тодіший експерт "ЗеКоманди" з енергетики, ЖКГ та антимонопольного регулювання Андрій Герус.

Загалом агітаційних відео Володимира Зеленського випливало, що проблеми з тарифами викликані впливом монополій, схемами на кшталт "Ротердам+" та небажанням влади інвестувати у власний видобуток газу.

Зараз в Україні діє ринок газу, а ле у більшості інших постачальників ціни вищі, ніж у державного "Нафтогазу".

Проте це не кінцева вартість газу, адже після реформи потрібно окремо платити за користування мережами і доставку палива.

Ціна на газ, а з ним - і за опалення - традиційно зростає взимку.

Подорожчання газу та електрики

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Новина про підвищення стала неприємною несподіванкою в кінці минулого року

До 2021 року споживачі, які використовували до 100 кВт на годину за місяць, сплачували за тарифом 90 копійок за кожен.

Хто споживав більше електрики, платив по 1,68 грн.

Але з нового року вона здорожчала - всі тепер платитимуть по 1,68 грн/кВт год незалежно від споживання.

Також українцям доведеться більше платити і за газ.

"Нафтогаз" підвищує вартість палива у своєму місячному тарифі на січень до 7,22 грн за кубометр.

У грудні ціна складала 6,33 грн.

З 1 січня у більшості компаній, що доставляють газ до споживачів, також здорожчає ця послуга. Наприклад, тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, а "Київгазу" - з 0,28 грн до 0,32 грн за куб (без ПДВ).

Тож загалом із січня середня вартість газу з урахуванням доставки складатиме не менше 8-9 гривень за кубометр.

Також варто чекати на певне здорожчання вартості централізованого опалення.